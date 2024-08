Após influencer expor supostas mensagens, Arthur Aguiar vai à Justiça

E a treta envolvendo Arthur Aguiar e a influencer Yasmin Lisboa, que expôs supostas conversas entre eles, foi parar na Justiça. O cantor e ex-BBB acionou o Facebook para solicitar informações do perfil da moça e, assim, conseguir provas de que não houve bate-papo com ela.

De acordo com o colunista Peterson Renato, do Hora Top TV, Arthur Aguiar ajuizou uma “Cautelar em Caráter Antecedente”, um preparo para futura ação de danos morais e materiais.

Nos autos, revelados pelo site, a defesa do ex-BBB adicionou os links dos vídeos e divulgados pela ré, afirmou que a exposição da suposta troca de mensagens teve como c objetivo alcançar exposição pública às custas da fama do artista.

Na ação, Arthur Aguiar contou que tentou contato com o Instagram para tentar resolver, enviou o boletim de ocorrência registrado na noite dos fatos, mas não obteve sucesso. Os representantes do ator relataram, ainda, que há indícios de que o vídeo foi manipulado. Vale lembrar que Arthur já mostrou os detalhes em suas redes sociais.

Arthur Aguiar denunciou a influencer na polícia e à Justiça

Arthur Aguiar comparou os vídeos mostrados pela influencer

Yasmin Lisboa expôs uma suposta conversa entre ela e Arthur Aguiar

Influencer expõe supostas mensagens de Arthur Aguiar e namorada reage

Arthur Aguiar

Arthur Aguiar rebateu Yasmin Lisboa

Arthur Aguiar

A ex-BBB reafirmou, no processo, que nunca conversou com Yasmin Lisboa e que precisa das provas solicitadas para acionar a influenciadora judicialmente, solicitando indenização por danos morais e materiais. Além de pedir que a empresa de tecnologia comprove que os dois nunca conversaram, Arthur Aguiar ainda quer mostrar que apenas visitou o perfil da moça após a exposição feita por ela.

O autor também pediu que o Instagram exclua imediatamente eventuais stories publicados no perfil que ainda façam menção a seu nome e o de sua namorada, Jheny Santucci.

Ainda de acordo com a página, a Justiça de São Paulo deferiu parcialmente a tutela solicitada por Arthur Aguiar. O juiz Carlos Eduardo Mendes, da 8ª Vara Cível de Campinas, considerou que havia indícios que os vídeos e imagens possam ser manipulados e determinou que o Facebook responda em um prazo de 5 dias.

“Compulsando os autos verifico que o citado perfil vem apresentando conduta com possibilidade de ser ilícita e lesiva ao autor, com alegações de suposta traição, expondo o requerente, que se trata de figura pública. Afiguram-se indícios que os vídeos e imagens possam ser manipulados, devendo ser resguardado o direito do demandante quanto a demonstração das questões alegadas, de modo a fundamentar futura demanda indenizatória”, disse a decisão.

Até o momento da publicação dessa nota, o Facebook ainda não havia respondido a ação.

“Ela vai pagar”, dispara Arthur Aguiar A treta envolvendo o nome de Arthur Aguiar, Jheny Santucci e a influenciadora Yasmin Lisboa ganhou um novo capítulo no fim de julho. Após ser acusado de trair a namorada, o ator resolveu soltar o verbo nos stories do Instagram e mostrou as diferenças entre o vídeo da moça e um verdadeiro. O rapaz ainda afirmou que vai processar a ruiva e registrou um boletim de ocorrência contra ela.

“Demorei para aparecer aqui, mas apareci. Demorei, porque queria aparecer aqui com provas, não queria só aparecer falando. Vamos lá, vou tentar ser bem prático, bem direto, aliás, eu estava com saudade do Jogo da Discórdia [do BBB] e que bom que vou poder fazer isso na vida real”, começou ele.

Em seguida, o ator disparou: “É óbvio que isso não aconteceu, é óbvio que essa mensagem não existe, esse diálogo não existe. Mas não ia adiantar eu vir aqui e só falar isso”, afirmou.

Antes de falar sobre a montagem de Yasmin Lisboa, ele revelou: “Então vamos lá: primeiro, eu já registrei o boletim de ocorrência contra ela, porque ela cometeu um crime e vai responder por ele. Já entrei com um pedido para Meta [empresa responsável pelo Instagram] para que ela se pronuncie e mostre que nunca existiu essa esse diálogo. A primeira vez que entrei no perfil dela foi ontem quando fiquei sabendo dessa maluquice”, declarou.

Logo depois, ele explicou o objetivo de suas postagens: “Vou demonstrar na prática a diferença do vídeo dela, que é fake e foi, inclusive bem feito. Quase que eu acreditei. Só que ela cometeu algumas falhas e vou mostrar aqui. E vou mostrar a diferença de um vídeo original, verdadeiro, para vocês compararem”, comentou.

E continuou seu desabafo: “Não vou citar o nome dela porque não vou dar o palco que ela quer, ela não vai ter isso. Mas, para quem não sabe, uma pessoa criou uma história, inclusive com meu áudio, minha voz. Estou fazendo isso pra todo mundo se conscientizar que pode acontecer com qualquer pessoa. Infelizmente, tem pessoas ruins pra cacete nesse mundo. E assa pessoa é uma delas. E vai pagar”, decretou.

O primeiro detalhe destacado por Arthur Aguiar foi a bateria do aparelho: “Me explica como que na mesma imagem a bateria dela fica vazia. Gente, do nada. Foi de cheia pra 20 e poucos, ficou vazia. E, aí, quando ela continua o vídeo, volta a ficar cheia”, denunciou, antes de completar:

“Próximo ponto, que é o que eu estava explicando: quando ela entra na mensagem, como ela conseguiu mexer a hora? Olha lá em cima. Essa parte de cima do celular se move. Como ela conseguiu fazer isso? Ela foi a primeira a conseguir fazer isso. Ela mudou a estrutura do Instagram e do iPhone. Por que se movem? Porque é uma sobreposição de telas”, analisou.

Após mostrar outros detalhes, ele voltou para conversar com os internautas: “Fiz questão de vir aqui gravar e mostrar para vocês a diferença de um vídeo real para um vídeo montado como o dela. Não vou dar palco para ela, não vou falar mais sobre esse assunto, não vou falar o nome dela, que é o que ela gostaria que eu fizesse”, detonou Arthur.

Na sequência, ele voltou a falar do processo que abriu contra Yasmin Lisboa: “É muito sério o que ela fez e ela vai responder. Ela cometeu um crime, aliás, eu perdi um trabalho hoje por conta dessa palhaçada dela, isso também vai estar no processo. Você, antes de pensar em fazer isso com alguém, pense bem. Acham que internet é terra de ninguém, mas não é. Cada vez mais estão tendo leis para proteger as pessoas e cada vez vai ficar pior nesse sentido”, disse.

Arthur Aguiar ainda recordou outras vítimas: “As pessoas morrem por causa de fake news. Mexe com a vida de todo mundo. Como eu disse, perdi um trabalho por causa dessa palhaçada, perdi tempo de vida tendo que vir aqui explicar uma coisa que não aconteceu. Não vou tocar mais nesse assunto”.

No fim, ele voltou a falar da influenciadora, sem dar nomes: “Ela falou do meu histórico, só que ela esqueceu o dela. Eu sou a terceira pessoa que ela tenta fazer isso. É uma pessoa que quer ficar famosa a qualquer custo. Ela não entendeu que isso não vai acontecer. E se acontecer, a conta vai ser cara. Então, assim, dessa vez ela vai pagar. Pelo menos o processo ela vai levar e vai responder pelo crime. Ponto final”, encerrou.

Entenda o caso A semana começou agitada nas redes sociais de Arthur Aguiar e Jheny Santucci. Acontece que uma influenciadora procurou a namorada do ator para contar que ele tinha enviado mensagens para ela.

Nas postagens, Yasmin Lisboa deu detalhes sobre o contato: “Eu vou ser breve e falar uma coisa para vocês, o por que de eu ainda não ter postado quem é essa pessoa [famoso que mandou mensagem]. Tentei entrar em contato com a mulher dessa pessoa, não consegui ainda, mas estou aguardando”, contou.

Em seguida, a moça afirmou que considera as mensagens uma forma de traição: “Na minha opinião, conversa para mim é traição porque a pessoa ainda não encontrou aquela pessoa que está conversando porque não teve oportunidade. O que não é o meu caso porque eu sou muito bem casada. Mas isso pra mim é o suficiente pra acabar com tudo”, garantiu.

Após a repercussão do caso, Jheny Santucci se manifestou nos stories do Instagram: “É cada coisa! Hahaha! Tô aqui pensando se dou ou não dou a fama que essa pessoa quer porque quando eu abrir minha boca o negócio não vai ficar bonito”, disparou.

Logo que soube da alfinetada da empresária, com quem Arthur Aguiar tem um filho, Yasmin Lisboa mostrou a suposta troca de mensagens com ele: “Maravilhosa. Você é do Rio de Janeiro? Quero conhecer você”, teria escrito o famoso. “Você por aqui? Você não é casado?”, perguntou a moça. “Não vejo isso como um problema não”, teria rebatido o campeão do BBB22.

A influenciadora ainda voltou aos stories do Instagram para falar no assunto: “Eu tinha mandado mensagem para ela, minha mensagem chegou, ela me respondeu, ela me pediu umas gravações, eu mexendo no celular e eu mandei para ela. Ela me pediu diversas gravações, até parei de mandar de tanto que ela me pediu e vou até mandar prova de que falei com ela. Tem gente que não tem o que fazer, nem vendo acredita, eu vou cuidar da minha vida que eu tenho muita coisa para fazer”, finalizou.