Após intervenção de Nikolas, Carlos Bolsonaro faz as pazes com Marçal

São Paulo — O vereador carioca Carlos Bolsonaro (PL) anunciou na noite desta quarta-feira (28/8) que fez as pazes com o candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PRTB, Pablo Marçal, que o havia chamado de “retardado” em meio a troca de farpas envolvendo a eleição na capital paulista.

Em publicação feita na rede social X, Carlos disse que os dois conversaram por telefone, após intervenção do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), e que o influenciador foi “muito educado e bacana”.

“Expusemos nossos pontos e fico feliz em ter a consciência que queremos rumar nas mesmas direções quando falamos de Brasil”, disse o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Falamos sobre o 7 de setembro, censura e tudo que o país vem atravessando já há muito tempo”, continuou Carlos. “Fiz questão de frisar é que não existe a formação de um gabinete direcionado para nenhum tipo de ação e que ambos sofremos cobranças naturais no processo em que estamos dispostos a atravessar”, completou.

1 de 12

Pablo Marçal (PRTB) insinua que Guilherme Boulos (PSol) tenha ligação com drogas durante debate à Prefeitura de SP da Band

Reprodução- Bandeirantes

2 de 12

Pablo Marçal ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro

Reprodução/Instagram

3 de 12

Pablo Marçal durante entrevista coletiva após o debate da Band em São Paulo

Renato Pizzutto/Band

4 de 12

Pablo Marçal discursa no palanque de Tarcísio de Freitas em 2022

Reprodução/Instagram

5 de 12

João Doria e Pablo Marçal

Reprodução/Instagram

6 de 12

Pablo Marçal (PRTB), Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSol) em debate da Band

Reprodução- Band

7 de 12

O deputado federal Otoni de Paula (MDB-RJ) anuncia Pablo Marçal na Câmara dos Deputados

Reprodução/Instagram

8 de 12

Pablo Marçal é o candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo

Reprodução

9 de 12

Embora sejam adversários na disputa eleitoral em SP, Pablo Marçal e Marina Helena (Novo) já fizeram algumas dobradinhas em debates

Reprodução/Instagram

10 de 12

Marçal junto do deputado Marcel van Hattem (Novo-RS)

Reprodução/Instagram

11 de 12

A deputada estadual bolsonarista Dani Alonso (PL-SP) se diz amiga de Pablo Marçal

Reprodução/Instagram

12 de 12

Pablo Marçal conversa com o senador Sergio Moro

Igor Gadelha/Metropoles

Horas antes, o próprio ex-presidente, que apoia a reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB), divulgou um vídeo dizendo que qualquer candidato à Prefeitura paulistana estava convidado a participar da manifestação na Avenida Paulista, no dia 7 de Setembro, abrindo espaço para Marçal.

O deputado Nikolas Ferreira fez uma postagem em seu perfil no Instagram dizendo ter sido o responsável pela conciliação entre Carlos Bolsonaro e Pablo Marçal, versão confirmada pelo candidato do PRTB.

“Vi um conflito sem sentido começando, com o qual ninguém ganharia, e me envolvi pra apaziguar a situação. Acredito que precisamos focar no inimigo em comum: a esquerda. Que SP e outras capitais do país façam a escolha que fortalecerá o Brasil e os brasileiros”, escreveu Nikolas.

Embarque ou desembarque? Para integrantes da campanha de Marçal, o vídeo divulgado por Bolsonaro e as postagens feitas por Carlos e Nikolas representam o início do desembarque dos políticos bolsonaristas da candidatura de Ricardo Nunes, que já disse que irá ao ato na Paulista. O influencer ainda não confirmou presença na manifestação que pressionará pelo impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Eles acreditam que o prefeito de São Paulo será vaiado na Avenida Paulista. “Nunes não queria o Bolsonaro na vitória, agora o Bolsonaro não irá ser sócio na derrota. Vai ficar explícito que ele não controla a turma”, disse um integrante da campanha de Marçal.

“Falta caráter” Na semana passada, após atrito nas redes sociais, Jair Bolsonaro concedeu uma entrevista ao colunista Paulo Cappelli, do Metrópoles, dizendo que “falta caráter” a Pablo Marçal e reiterando seu apoio a Ricardo Nunes.

O influenciador atribuiu a troca de farpas a Carlos Bolsonaro, a quem chamou de “retardado” e atribuiu a derrota do pai na eleição presidencial de 2022.