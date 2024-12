Após investir R$ 650 milhões em 2024, Braskem busca ampliar competitividade na indústria petroquímica da Bahia

Após aplicar cerca de R$ 1,2 bilhão em ações de manutenção e melhoria de processos nas operações da Bahia em 2023, e um total de R$ 650 milhões neste ano, a Braskem apresentou nesta terça-feira (17), o balanço de final de ano da empresa durante 2024 no estado.

As avaliações chegam após a Braskem representar 10% de toda a produção baiana e auxiliarem com R$ 3,5 bilhões na arrecadação de impostos. A empresa atualmente tem uma fábrica no Polo Industrial de Camaçari.

Em um almoço para imprensa no restaurante Amado, em Salvador, o diretor industrial da entidade, Carlos Alfano, analisou e resumiu acerca dos resultados obtidos pela empresa ao decorrer do período.

Foto: Victor Hernandes / Bahia Notícias

“Eu diria assim, o ano de 2024 foi um ano bastante desafiador, visto o cenário do setor petroquímico que a gente tem visto. Temos passado um dos maiores ciclos de baixa, tanto em intensidade como em período, que tem sido bastante longo. Dentro do cenário que a gente tinha projetado, estamos bem em linha, talvez um pouquinho ali abaixo, mas em linha com o que a gente tinha projetado, porém, é um resultado bem desafiado dentro desse momento que vive a indústria nacional e a indústria mundial”, considerou Alfano.

O porta-voz elencou ainda que um dos desafios enfrentados pela instituição é relacionado com a otimização de custos. Carlos revelou também que um dos desafios a ser enfrentados e uma das metas do grupo para 2025 é a busca pela ampliação e eficiência da competitividade.

“Temos trabalhado muito forte em aumento de competitividade, em otimizações de custos para poder enfrentar esse cenário. Eu diria que a indústria e a Braskem têm feito a sua parte, investindo para poder conseguir melhorar a competitividade. Esse ano a gente já fez uma redução de investimentos após dois anos que investimos pouco mais de um R$ 1 bilhão por ano aqui na Bahia. Em 2024 reduzimos para em torno de 650 milhões de reais devido a esse cenário desafiador, mas nos dois anos anteriores estávamos nos preparando com ações para melhorar a nossa competitividade”, contou.

O diretor ainda explicou qual será as metas da empresa para o próximo ano na Bahia, a exemplo da otimização de custos.

“Eu diria que em 2025 a gente vê um cenário muito parecido nesse caminho, com ainda um volume grande de produtos importados entrando aqui no Brasil. Então a gente precisa no próximo ano manter todas as ações de otimização de custos, tanto de custos fixos como de custos variáveis, de investimentos, e trabalhar com o governo para criar condições de uma política industrial para o Brasil, de criar condições que ajudem a indústria nacional a enfrentar e passar por esse momento tão desafiador”, complementou.

BRASKEM NA BAHIA

A empresa, de nível global, tem 8 unidades na Bahia e com uma capacidade de produção de 5 milhões de toneladas de produtos por ano. A Braskem ainda é responsável por gerar mais de 5 mil empregos diretos e indiretos no estado. No geral, são mais de 13 mil empregos impactados, o que considera o “efeito-renda” da operação local, registro maior do que a população de 130 cidades baianas, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Estudos indicam que as operações da empresa na Bahia contribuem com R$ 3,5 bilhões na arrecadação de impostos e representam 10% da produção estadual. Essa estimativa é feita com base na Matriz de Insumo-Produto (MIP), ferramenta utilizada para inferir o impacto direto e indireto de um setor na economia.

A empresa tem importante contribuição também no desenvolvimento social local. Em 2024, foram investidos mais de R$ 1,3 milhão em 13 projetos sociais, com cerca de 9,2 mil pessoas beneficiadas de forma direta e indireta. As iniciativas foram realizadas em cinco municípios baianos: Camaçari, Candeias, Dias d’Ávila, Simões Filho e Salvador. Os esforços são direcionados para projetos nas áreas de economia circular e mudanças climáticas; educação profissional e tecnológica; e inclusão social, visando apoiar a transformação de realidades e o empoderamento das pessoas.

Entre os projetos, destacam-se o Corais de Maré, que utiliza o plástico e outros produtos para recuperar corais nativos da Baía de Todos-os-Santos; o Plastitroque, que promove o descarte consciente e a reciclagem nas comunidades, e o Empreendedoras Braskem, que capacitou quase 100 mulheres para empreender.

Foto: Victor Hernandes / Bahia Notícias