Após levar 6 do Sport, Renato Paiva diz que está ‘tranquilo’ no comando do Bahia

O Bahia atravessa um período de turbulência. A expectativa criada no início da temporada ainda não foi confirmada e o tricolor amarga resultados ruins na Copa do Nordeste. Nos últimos dois jogos o time deu vexame no torneio: derrotas para o Fortaleza, por 3×0, e Sport, por 6×0.

Após a goleada sofrida diante do Leão Pernambucano, o técnico Renato Paiva foi questionado sobre como se sente no comando do Esquadrão e afirmou que está tranquilo. Mesmo lamentando o resultado, o português garante que confia no seu trabalho.

“[Eu estou] tranquilo. Muito triste pelo resultado, mas muito tranquilo com o meu trabalho. Tranquilo e equilibrado. Tenho consciência do meu trabalho, isso que me define. Estamos fazendo o que podemos e sabemos para melhorar a equipe. Temos que aprender a viver com esses resultados. É a maior goleada que eu recebo enquanto treinador, já havia sofrido cinco pelo Independiente Del Valle contra o Palmeiras, mas nessas goleadas nós temos que tirar ilações. Quando o Renato Paiva sentir que é um problema, ele vai embora. Foi assim no México, pedi demissão porque sabia que com aquele projeto eu não conseguiria desenvolver o meu trabalho. Aqui estou bem tranquilo”, disse.

Renato Paiva afirmou ainda que a comissão técnica do Bahia não se sente abalada com os resultados recentes e reforçou o coro pelo processo do trabalho. O treinador lembrou que está vivendo uma situação nova, com um calendário mais apertado e poucos dias de treinamento entre os jogos.

Apesar da segurança na fala do português, o Bahia sabe que precisa de uma virada de chave se quiser avançar às quartas de final do Nordestão. O tricolor é o atual lanterna do torneio, com quatro pontos. Restam apenas mais três partidas para o fim da primeira fase e a distância para a zona de classificação é de três pontos.

O próximo desafio do Esquadrão na competição será o clássico contra o rival Vitória, no dia 5 de março, na Fonte Nova. No meio do caminho o tricolor tem confrontos contra o Itabuna, pelo Campeonato Baiano, e Jacuipense, na Copa do Brasil.