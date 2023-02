Após liminar, Sport vende ingressos para torcida do Bahia

O Sport acatou a determinação do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e iniciou a venda de ingressos para a torcida do Bahia para o clássico da noite desta quarta-feira (22), às 21h30, na Ilha do Retiro. Inicialmente a partida contaria apenas com o público do time mandante.

A comercialização acontece nas bilheterias do estádio até às 22h45. Os valores são de R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia) para o setor de arquibancada.

O Bahia entrou com uma ação no STJD para ter o seu torcedor no estádio e teve o pedido deferido sob a pena do jogo acontecer com portões fechados em caso de recusa do Sport.

Desde o dia 30 de janeiro, estava em vigor um decreto do governo de Pernambuco que proibia a presença de torcida visitante em jogos da Copa do Nordeste e nos clássicos envolvendo Sport, Náutico e Santa Cruz.

Após o pedido do STJD, o Grupo de Trabalho de Futebol, ligado ao governo pernambucano, se reuniu na manhã desta terça-feira e decidiu alterar o decreto, liberando o público visitante nos jogos da Copa do Nordeste. A torcida única continua mantida nos clássicos.