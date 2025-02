Após lucro de US$ 5,36 bi, Samsung prevê avanço limitado em meio a dificuldades com chips

A Samsung Electronics prevê avanço limitado dos ganhos no trimestre atual, depois de superar expectativas de lucro no quarto trimestre, à medida que a rentabilidade de sua crucial unidade de semicondutores continua se enfraquecendo. “Espera-se que a melhora geral dos lucros seja limitada no primeiro trimestre, uma vez que o setor de semicondutores continua fraco”, disse a gigante sul-coreana em comunicado divulgado após seu balanço.

A maior fabricante mundial de chips de memória e smartphones diz enfrentar desafios decorrentes da fraca demanda por chips convencionais e dispositivos de tecnologia da informação em meio à concorrência mais intensa no mercado. A empresa está em desvantagem também em relação a concorrentes que fornecem chips de inteligência artificial (IA) de ponta.

Entre outubro e dezembro, a Samsung garantiu lucro líquido de 7,754 trilhões de wons (equivalente a US$ 5,36 bilhões), 22% maior do que o de um ano antes e acima do consenso de analistas da FactSet, de 6,353 trilhões de wons. Em relação ao trimestre imediatamente anterior, porém, houve queda de 23% no resultado.

A principal divisão da companhia, a de semicondutores, gerou lucro operacional de cerca de 2,9 trilhões de wons no período, bem abaixo dos ganhos de 3,9 trilhões de wons do terceiro trimestre e de 6,5 trilhões do segundo trimestre. Seu desempenho também foi inferior à da concorrente sul-coreana SK Hynix, que lucrou mais de 8 trilhões de wons no quarto trimestre.

Nesta sexta-feira, a ação da Samsung fechou em queda de 2,42% na Bolsa de Seul, que retomou negócios após quatro dias de feriado.

*Com informações da Dow Jones Newswires