Após Manchester, Bahia fará pré-temporada em Girona, na Espanha, confirma Ferran Soriano

O tricolor usará as instalações do “irmão” Girona, que também pertence ao Grupo City, assim como o Bahia. Segundo informou Ferran Soriano ao site ge.globo, a viagem proporciona um intercâmbio de informações e tecnologias entre os clubes “irmãos”.

“O ano que vem vamos para Girona. O time do Bahia fará a pré-temporada em Girona. Lá estamos construindo um centro de treinamento fantástico. A cidade é uma cidade fantástica. E o Girona está no nível hoje, jogando a Champions League, que é um bom nível de comparação para o Bahia. E para intercambiar experiências, tecnologia… Estando em Girona, talvez dê um pulo para Manchester para reuniões, mas a base estará em Girona”, falou ao ge.

O Girona está construindo um CT localizado em Vilablareix com sete campos de futebol para as atividades das equipes do clube. Com a ida do Bahia à Espanha, é provável que a equipe sub-20 seja utilizada nos primeiros jogos da temporada de 2025, sob o comando de Rogério Ferreira.