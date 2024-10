Após marcar contra o Grêmio, Hulk se torna o maior goleador do Atlético-MG no século XXI

O atacante Hulk fez história ao se tornar o maior goleador do Atlético-MG no século XXI, ao anotar um gol e fornecer uma assistência na vitória do time por 2 a 1 contra o Grêmio, na noite de ontem (9). Desde sua chegada ao clube em 2021, Hulk já contabiliza 153 gols em 214 partidas, superando a marca anterior de Diego Tardelli. Com esse resultado, o Atlético-MG avançou para a nona posição na tabela do Campeonato Brasileiro, acumulando 40 pontos. Por outro lado, o Grêmio se mantém em 11º lugar, com 35 pontos, apenas seis pontos acima da zona de rebaixamento, o que aumenta a pressão sobre a equipe.

Os gols da partida foram registrados por Hulk, que converteu um pênalti, e Deyverson, ambos do Atlético-MG, enquanto Aravena descontou para o Grêmio. O confronto ocorreu na Arena MRV, em Belo Horizonte, e contou com a presença de 22.053 torcedores, que vibraram com a performance do time da casa. Os próximos desafios para as equipes já estão definidos. O Atlético-MG se prepara para enfrentar o Fortaleza no dia 16, enquanto o Grêmio terá um clássico contra o Internacional no dia 19, em busca de melhorar sua posição na tabela e evitar complicações na competição.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Marcelo Seoane