Após matar ex, feminicida tirou própria vida com uma facada no coração

Após matar a ex-companheira, Adriel Munis Teixeira, 29 anos, tirou a própria vida com uma facada no coração. A informação sobre a morte do autor de feminicídio descarta a hipótese de que o golpe teria sido desferido pela vítima, identificada como Denise Rodrigues de Oliveira, 30 anos. O crime ocorreu durante a manhã desta segunda-feira (11/11) na Rua 5 de Vicente Pires.

Colegas da vítima informaram que a mulher trabalhava como professora em um colégio particular da região administrativa. Denise e Adriel se relacionaram por cerca de dois meses, porém o namoro havia terminado há aproximadamente três meses. De acordo com amigas da moça, ela estava sendo ameaçada por Adriel, que não aceitava o fim do relacionamento.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4 Adriel Munis Teixeira Reprodução 2 de 4 Denise Rodrigues de Oliveira Reprodução 3 de 4 Ocorrência foi registrada, incialmente, como feminicídio seguido de suicídio Reprodução 4 de 4 Adriel foi encontrado morto junto a Denise Rodrigues de Oliveira Reprodução

A coluna Na Mira apurou que o autor vinha constrangendo a vítima ao insinuar que possuía vídeos íntimos dos dois. Nesta segunda-feira, colegas de trabalho estranharam que Denise não apareceu para trabalhar, e entraram em contato com uma amiga dela.

A mulher possuía uma cópia da chave do apartamento da vítima e acionou o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). No local, os socorristas entraram o corpo dos dois. O homem acertou a vítima com golpes de faca no pescoço e no peito.

Segundo testemunhas, Adriel estaria rondando a parte externa do apartamento da ex-namorada, nas primeiras horas desta manhã, por volta das 6h. Uma das moradoras do prédio teria, inclusive, impedido o acesso dele.

Posteriormente, quando conseguiu entrar no apartamento de Denise, o autor usou uma fita adesiva na boca dela. O caso é investigado pela 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires).