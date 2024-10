Após morte de dois alunos, três escolas de Goiás são investigadas por surto de H1N1

Três instituições de ensino em Goiás estão sendo investigadas devido a um surto de gripe H1N1, que resultou na morte de dois alunos. Duas dessas escolas estão localizadas em Goiânia, enquanto a terceira se encontra em Aparecida de Goiás. Para lidar com a situação, a Secretaria Estadual de Saúde estabeleceu uma sala de situação para monitorar os casos da doença e está promovendo uma campanha para que as escolas relatem quaisquer ocorrências.

As vítimas fatais incluem uma adolescente de 12 anos em Goiânia e um menino de apenas 5 anos em Aparecida de Goiás. Desde o começo do ano, Goiás contabilizou 6.044 casos de síndrome respiratória aguda grave, com mais de 500 óbitos, sendo 241 deles confirmados como H1N1. Esse número representa um aumento de 65% em comparação ao ano anterior, com 47 mortes atribuídas ao vírus até o momento.

A Secretaria Estadual de Saúde enfatiza a necessidade de vacinação, especialmente entre os grupos prioritários. Além disso, a secretaria notificará a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia para que sejam reabertas as salas de vacinação que estavam fechadas. A orientação também inclui o afastamento imediato de crianças e professores que apresentem sintomas gripais. A saúde pública é uma preocupação central, e a secretaria destaca a importância de medidas preventivas, como a higiene das mãos, o uso de máscaras e o isolamento de indivíduos com sintomas. Essas ações são fundamentais para conter a propagação do vírus e proteger a comunidade escolar.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Marcelo Seoane