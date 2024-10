Após novo inquérito da PF, Justiça estabelece contato com AL-BA para investigação contra Soane Galvão por crimes eleitorais

Um novo inquérito policial estaria investigando a deputada estadual, Soane Galvão (PSB), esposa do atual prefeito de Ilhéus, Marão, por crimes eleitorais, práticas de abuso de poder político e econômico, entre outras práticas. A parlamentar e o gestor municipal se tornaram alvos de investigação da Polícia Federal pelas práticas em 2022, quando Soane ainda era candidata nas eleições estaduais.

O documento do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), acessado pela reportagem do Bahia Notícias neste sábado (12), determinou um contato com a Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA) “visando ao encaminhamento de intimação para comparecimento da Excelentíssimo Senhora Deputada Estadual Soane Galvão, esclarecendo sobre a possibilidade de realização da diligência à distância”.

Segundo o documento, “guarde-se em cartório o comparecimento do intimado para conclusão” da investigação da Polícia Federal. Além da parlamentar, a prefeitura de Ilhéus também recebeu o mesmo contato do órgão para comparecimento do prefeito Mário Alexandre.

Um outro trecho do ofício descreve alguma das práticas ilegais realizadas por Marão na prefeitura com o objetivo de eleger sua esposa. Um desses casos estava relacionado com funcionários públicos do municípios coagidos pelo prefeito para atuarem e trabalharem na campanha de Soane na época.

Uma denúncia que consta também na investigação apontou que professores do município do litoral sul baiano estariam sendo forçados a ajudarem na campanha, participando de atos como caminhadas e em publicações nas redes sociais.

Outra questão tratada na denúncia está relacionada a “publicidade institucional casada de atos e obras públicas”, “improbidade administrativa eleitoral” “Abuso de Autoridade”, entre outros.

O TRE-BA e outros órgãos ainda não se pronunciaram oficialmente sobre uma possível cassação do mandato da parlamentar.

OUTRAS INVESTIGAÇ?OS

Vale lembrar que Marão foi alvo em outra ação da PF focada em fraude à licitação e desvios de recursos públicos em vários contratos da Prefeitura Municipal de Ilhéus. As investigações começaram em meio a Operação Barganha investigando o antigo candidato à Bento Lima (PSD) que foi investigado por crimes de corrupção, desvio de recursos, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha.

À época o prefeito Marão declarou que não foi encontrado dinheiro na sede da prefeitura da e que acredita no compromisso e seriedade das ações da PF.