Após novos ataques, tubarões voltarão a ser monitorados nas praias de Pernambuco

Após três ataques de tubarão em menos de 15 dias nas praias do Grande Recife, o governo de Pernambuco vai anunciar medidas para evitar novos incidentes. Haverá investimentos para a retomada das pesquisas e do monitoramento dos tubarões – interrompidos desde 2014.

A Secretaria Estadual de Meio Ambiente ficará responsável pelos estudos a partir de agora, tirando a responsabilidade da Secretaria de Defesa Social (SDS). Desde 1992, o Estado já registrou 77 ocorrências envolvendo tubarões, das quais 67 no continente e outras 10 na Ilha de Fernando de Noronha. Ao todo, 26 mortes foram somadas até hoje.

Até novembro de 2014, a SDS mantinha um convênio com a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), que monitorava os tubarões na costa pernambucana.

Uma embarcação, conhecida como Sinuelo, realizava expedições no mar e capturava os tubarões, colando chips com o objetivo de acompanhar o trajeto feito por eles. Depois, os animais eram soltos em alto-mar, diminuindo os riscos de incidentes.

Sem a verba estadual, o monitoramento foi interrompido e os casos de incidentes com tubarão na costa pernambucana se multiplicaram a partir de 2018 – principalmente na altura da Igrejinha de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes.

“É preciso investimento em educação ambiental e orientação aos banhistas. As placas com avisos estão degradadas em decorrência do tempo. Também é preciso que o Estado faça o monitoramento das espécies de tubarão. Isso já vem sendo alertado há muito tempo”, pontuou o engenheiro de Pesca e pesquisador da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) Jonas Albuquerque, que também presta apoio ao Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit).

Jonas está liderando o trabalho de análise das espécies de animais que morderam os dois banhistas em Piedade nos dois últimos dias.

Os detalhes de como será feito o monitoramento dos tubarões ainda serão revelados pelo governo estadual nos próximos dias.

Adolescente estava em área liberada

A adolescente de 15 anos que foi mordida por um tubarão, nesta segunda-feira (06), estava em um trecho permitido para banho na praia de Piedade.

O incidente com tubarão aconteceu numa área de corais, na altura do Hotel Golden Beach.

“A área do incidente, de fato, estava permitida para banho. Isso mostra que situação está cada vez pior e que há necessidade de mais ações para evitar novos incidentes”, afirmou Jonas Rodrigues.

Nesse trecho do incidente, estão proibidas as práticas de surf, body boarding, esportes aquáticos de mergulho, natação, atividades náuticas e aquáticas similares – como determina um decreto estadual de 2014.

O biólogo André Maia reforçou que, apesar de o banho ser permitido, a maré estava muito cheia. “A partir de agora, a população vai precisar entender de tábua da maré, para saber quando pode ou não entrar no mar”, disse.

Desde julho de 2021, existe um decreto da Prefeitura de Jaboatão que proíbe também o banho de mar, do trecho que vai da igrejinha (onde ocorreu um incidente, nesse domingo, com outro adolescente de 14 anos, que teve uma perna amputada) até o Hotel Barramares.

A adolescente mordida pelo tubarão, nesta segunda-feira, está internada no Hospital da Restauração, no Recife.

Por volta das 16h, o HR informou que a adolescente tem quadro de saúde estável, consciente e orientada. Ela passou por um procedimento cirúrgico para reparar as lesões causadas pela amputação de parte do membro superior esquerdo e está na sala de recuperação.

No dia 20 de fevereiro deste ano, um surfista de 32 anos também foi mordido por um tubarão na Praia dos Milagres, em Olinda. Felizmente, ele não precisou amputar a perna.

As informações são do Jornal do Commercio