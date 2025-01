Após ouvir que ‘não coordena nada no Governo’, Rui Costa responde senador: “Boa sorte na eleição”

Após o presidente do PP, o senador Ciro Nogueira (PI), afirmar que o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), “não coordena nada no Governo”, o ministro rebateu, afirmando que “deseja boa sorte à Ciro Nogueira na eleição para o Senado Federal” de 2026.

A declaração de Rui diz respeito a possíveis complicações que o senador pode tercaso deseje se reeleger. Algumas alas petistas têm defendido que o senador terá dificuldades em manter a sua cadeira no Senado em 2026, caso não tenha o apoio do partido.

TENSÃO COM O ‘CENTRÃO’

A troca de farpas é mais um episódio da recente tensão entre o governo e os partidos do chamado ‘centrão’. Nesta semana, o presidente do PSD, Gilberto Kassab, afirmou que, se as eleições de 2026 ocorressem hoje, o PT sairia derrotado.