Após pênalti perdido por Vini Júnior, Dorival diz que Raphinha será batedor contra o Uruguai

Nesta segunda-feira (18), véspera da partida entre Brasil x Uruguai, que jogam amanhã, às 21h45, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, pela 12ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, o técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, concedeu entrevista coletiva antes do último treinamento da equipe brasileira visando o confronto diante dos uruguaios.

Além de confirmar a escalação do Brasil, Dorival anunciou que Vinícius Júnior, que perdeu um pênalti no empate por 1 a 1 com a Venezuela, na última quinta-feira (14), não será o batedor em caso de novo pênalti para a Seleção nesta terça-feira. No lugar do atacante do Real Madrid, Raphinha será o batedor. O treinador também comentou o momento de Vinícius Júnior na Seleção.

“Raphinha e Vini estavam preparados para o pênalti (contra a Venezuela). Amanhã, caso tenha pênalti, Raphinha será o cobrador. Eu acredito que você só amadurece com experiências. Quem tem que encontrar o caminho coletivamente é a comissão técnica. Nós dêmos toda liberdade para os nossos homens de ataque. Quem vai encontrar a melhor condução são eles próprios. Individualmente cada um encontra seu caminho e soluções. São jogadores de alto nível que precisam ser orientados, mas com liberdade de ações”, explicou Dorival Júnior.