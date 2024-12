Após pleito tumultuado, eleição para consórcio de Saúde do Recôncavo ocorre nesta sexta

A eleição para o Consórcio de Saúde do Recôncavo baiano deve ocorrer na manhã desta sexta-feira (27). A data foi mantida após um tumulto que suspendeu o pleito, do último dia 16 de dezembro.

Na última terça-feira (24), o juiz da Comarca de Castro Alves, no Recôncavo, rejeitou um pedido de liminar do prefeito de Cruz das Almas, Ednaldo Ribeiro (Republicanos), que solicitava a suspensão do pleito marcado para esta sexta em Castro Alves.

Na sentença, o juiz Leandro Florêncio Rocha de Araújo considerou que não havia elementos suficientes para validar a eleição do dia 16 de dezembro, já que a ata apresentada pelo prefeito de Cruz das Almas citava a presença de nove municípios, número inferior aos 11 mínimos, ou dois terços dos 18 consorciados.

No pedido, Ednaldo Ribeiro acusou o prefeito de Castro Alves, Thiancle Araújo (PSD), de conduzir o pleito de forma autoritária, questão não acatada pelo magistrado.

A eleição deve ocorrer por volta das 10h e vai definir o novo Conselho de Administração do Consórcio para o biênio 2025/2026.