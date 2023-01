Após polêmica com Daniela, Lula promete “não deixar ministros na estrada”

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse nesta sexta-feira (6/1), na primeira reunião ministerial de seu terceiro mandato, que não deixará nenhum de seus ministros “no meio da estrada”. O petista não citou especificamente o nome da ministra do Turismo, Daniela do Waguinho, envolvida em polêmicas após reportagens apontarem ligação dela com milicianos.

“Estejam certos que eu estarei apoiando cada um de vocês nos momentos bons e nos momentos ruins. Não deixarei nenhum de vocês no meio da estrada. Não deixarei nenhum de vocês”, disse Lula, em discurso na abertura da reunião. A fala inicial foi transmitida ao vivo pela EBC.

Em seguida, Lula lembrou que os ministros foram indicados pelos partidos políticos que irão compor a base do governo no Congresso:

“Vocês foram chamados porque têm competência, vocês foram chamados porque foram indicados pelas organizações políticas a que vocês pertencem e eu respeito muito isso. E, portanto, estejam certo que vocês terão em mim, se possível, um irmão mais velho, se possível, um pai. Tratarei vocês como uma mãe trata os filhos, com muito respeito, muita educação e exigindo muito trabalho de cada um de vocês e de cada uma de vocês”.

O mandatário disse ainda não ter vergonha de montar governo “com gente da política”. “Não quero criminalizar a política”, salientou.

Foi a primeira vez, desde que assumiu ao cargo, em 1º de janeiro deste ano, que o petista reuniu seus 37 ministros de Estado, na Sala do Palácio do Planalto, em Brasília.

Veja:

O encontro estava previsto para começar às 9h30, mas teve início perto das 10h. Entre os 37 ministros está Geraldo Alckmin (PSB), que além de ministro da Indústria e Comércio, também exerce o cargo de vice-presidente da República.

Além dos ministros, também participam os líderes do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), e no Congresso, Randolfe Rodrigues (Rede-AP).

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), após a sua posse, realizou sua primeira reunião ministerial em 3 de janeiro de 2019.

Confira quem são os ministros de LulaFernando Haddad (PT) – Ministério da FazendaFlávio Dino (PSB) – Ministério da JustiçaJosé Múcio Monteiro – Ministério da DefesMauro Vieira – Ministério das Relações ExterioresRui Costa (PT) – Casa CivilAlexandre Padilha (PT) – Secretaria de Relações InstitucionaisMárcio Macedo (PT) – Secretaria-Geral da Presidência da RepúblicaJorge Messias – Advocacia-Geral da UniãoNísia Trindade – Ministério da SaúdeCamilo Santana (PT) – Ministério da EducaçãoEsther Dweck – Ministério da Gestão e Inovação em Serviços PúblicosMárcio França (PSB) – Ministério de Portos e AeroportosLuciana Santos (PCdoB) – Ministério da Ciência e TecnologiaCida Gonçalves – Ministério das MulheresWellington Dias (PT) – Ministério do Desenvolvimento SociaMargareth Menezes – Ministério da CulturaLuiz Marinho (PT) – Ministério do TrabalhAnielle Franco – Ministério da Igualdade RacialSilvio Almeida – Ministério dos Direitos HumanoGeraldo Alckmin (PSB) – Ministério da Indústria e ComércioVinícius Carvalho – Controladoria-Geral da UniãoGonçalves Dias – Gabinete de Segurança InstitucionalPaulo Pimenta (PT) – Secretaria de ComunicaçãoCarlos Fávaro (PSD) – Ministério da AgriculturaWaldez Góes (PDT) – Ministério da IntegraçãoAndré de Paula (PSD) – Ministério da PescaCarlos Lupi (PDT) – Ministério da PrevidênciaJader Filho (MDB) – Ministério das CidadesJuscelino Filho (União Brasil) – Ministério das ComunicaçõesAlexandre Silveira (PSD) – Ministério de Minas e EnergiaPaulo Teixeira (PT) – Ministério do Desenvolvimento AgrárioAna Moser – Ministério do EsporteMarina Silva (Rede) – Ministério do Meio AmbienteSimone Tebet (MDB) – Ministério do PlanejamentoDaniela Souza Carneiro (União Brasil) – Ministério do TurismoSonia Guajajara (PSOL) – Ministério dos Povos OriginárioRenan Filho (MDB) – Ministério dos Transportes