Após polêmicas, Hariany diz que “não existe nenhuma rixa” com Virginia

Hariany Almeida e Virginia Fonseca não têm uma boa relação e o assunto se tornou uma polêmica nas redes sociais. Diante disso, a ex-BBB e ex-A Fazenda resolveu se pronunciar e colocar um ponto final na história.

“É a primeira vez que falo sobre isso e espero que seja a última. Admiro a Virgínia como profissional, mas não temos muito contato, não somos próximas, então não existe nenhuma rixa conforme divulgado em alguns veículos, até porque não existe proximidade”, disse Hariany.

Entenda a treta entre Hariany Almeida e Virginia Fonseca

Hariany Almeida se manifesta sobre briga com Virginia Fonseca

Os bastidores da relação entre Hariany e Virgínia Fonseca

No início de 2024, as duas chegaram a gravar um vídeo juntas brincando com a suposta relação ruim, que teria surgido porque as duas “não interagem” publicamente. Para explicar o caso, Hariany completou:

“Desejo sucesso a ela por ser uma grande influenciadora, mas não temos nenhuma ligação e não houve nenhum fato que desenvolvesse isso, não nos encontramos muito até por conflito de agendas, vida corrida e está tudo bem. Isso é natural”, declarou a ex-BBB.

Entenda a treta entre Hariany Almeida e Virginia Fonseca A treta entre Hariany Almeida e Virginia Fonseca voltou à tona com tudo em março, após a influenciadora, namorada de Matheus Vargas, um dos filhos de Leonardo, ser questionada sobre o assunto. Então, a coluna Fabia Oliveira resolveu trazer alguns detalhes do que já se sabe sobre os momentos de “climão” envolvendo as duas noras do cantor.

Acontece que fontes da colunista revelaram, no início de janeiro, que as duas passaram uma temporada na fazenda do cantor, deixando a falta de afinidade entre elas bem evidente. Na ocasião, a gente descobriu que as influenciadoras mal se falam quando estão em família.

A colunista afirma que soube também que a namorada de Matheus Vargas chega a ficar deslocada nos encontros familiares, enquanto a mãe de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo toma conta de tudo. O que parece, segundo o que passarinhos verdes sopraram em nossos ouvidos, é que Virginia tem um certo receio de Hariany acabar tomando o espaço dela na família.

Tal situação estaria, inclusive, tornando a relação entre a ex-BBB com os demais membros da família cada vez mais difícil. Segundo os amiguinhos da coluna, a única pessoa que realmente se dá bem com Hariany é Thais Gebelein, esposa de Pedro Leonardo, filho mais velho do sertanejo.

A “exclusão” de Hariany dentro da família estaria tão evidente que até funcionários já teriam percebido a falta de afinidade entre as duas. Nessa, quem também acabou deslocado foi o próprio Matheus Vargas, já que ele tem feito questão de ficar ao lado da namorada todo o tempo.

Outro motivo para a tensão entre Virgínia Fonseca e Hariany seria um ex comum: Rezende. Isso porque a esposa de Zé Felipe já namorou o influenciador e a ex-BBB também já ficou com o rapaz. Isso estaria implicando também na não proximidade entre as duas, por conta da mãe das Marias.