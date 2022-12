Após pressão de Kassab, PSD deve ter três ministérios no governo Lula

O PSD deve ter três ministérios no terceiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O martelo foi batido na tarde desta quarta-feira, 28, em uma reunião da cúpula da legenda com o presidente eleito. Segundo apurou a Jovem Pan News, o acerto ocorreu após pressão do ex-prefeito e ex-ministro Gilberto Kassab, presidente nacional da sigla, que atuou para garantir uma presença de destaque do partido na Esplanada dos Ministérios – em um dos cenários aventados ao longo das tratativas, o PSD ficaria, inicialmente, com os ministérios da Agricultura e Minas e Energia. Os cotados são, respectivamente, os senadores Carlos Fávaro (MT) e Alexandre Silveira (MG). Ainda de acordo com relatos feitos à reportagem, a terceira pasta, da Pesca e Aquicultura, deve ser comandada por um nome indicado pelos deputados. Neste momento, André de Paula (PSD-PE), desponta como favorito.

O terceiro governo Lula terá 37 ministérios, 14 a mais que a administração Jair Bolsonaro. O número só é menor que o recorde registrado na gestão de Dilma Rousseff (PT), quando a Esplanada dos Ministérios teve 39 pastas. A divisão visa acomodar aliados de primeira hora e integrantes de partidos com representatividade no Congresso Nacional, a fim de garantir governabilidade. O apetite dos caciques partidários, no entanto, criou um impasse que levou o presidente eleito, que tomará posse no domingo, 1º, a adiar o anúncio dos 16 nomes em aberto. Ao longo da tarde desta quarta-feira, o petista e o núcleo duro do PT se reuniram com lideranças partidárias para acertar os últimos detalhes antes da oficialização, que deve ocorrer na manhã da quinta-feira, 29. Além do PSD, Lula se reuniu com quadros do MDB, que terá três ministérios (Planejamento, Cidades e Transportes). Resta, ainda, um acerto com o União Brasil, partido que nasceu da fusão entre DEM e PSL.