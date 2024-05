Após privatização, Tarcísio retoma maratona de encontros com prefeitos; governador quer leilão para junho ou julho

Depois da aprovação em segundo turno da privatização da Sabesp na Câmara de Vereadores de São Paulo, o governador do Estado, Tarcísio de Freitas, dá agora início a uma nova etapa no processo. O objetivo é acelerar os próximos passos – como a assinatura do contrato, prevista para 20 de maio – para conseguir fazer o leilão entre junho e julho deste ano. Assim como fez antes da tramitação do projeto na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), no ano passado, o chefe do Executivo paulista retoma a maratona de reuniões com os prefeitos dos 370 municípios atendidos pela empresa. Nesta sexta-feira, às 15h, acontece o primeiro encontro, com cerca de 100 prefeitos dos municípios do Alto e Baixo Paranapanema. Entre a próxima segunda-feira (6) e quinta-feira (9), as reuniões serão com chefes dos municípios da Baixada Santista, Vale do Ribeira, da Região Metropolitana de São Paulo, do Litoral Norte e do Vale da Paraíba.

O objetivo de Tarcísio, que promoverá os encontros ao lado da secretária de Infraestrutura, Meio Ambiente e Logística, Natália Resende, é atualizar os prefeitos sobre como ficou o processo de privatização após aprovação na Casa Legislativa do Estado e da capital paulista, e garantir o apoio dos mesmos para a próxima etapa – que é a assinatura do contrato.

Em 20 de abril, o governo do Estado de São Paulo enviou o novo contrato que as Uraes (Unidades Regionais de Serviços de Abastecimento de Água Potável e Esgotamento Sanitário), blocos regionais de municípios que utilizam as mesmas fontes de água e sistemas de saneamento, vão assinar com a Sabesp. Agora, a ideia é que todos os 370 municípios atendidos pela empresa façam parte da mesma URAe e assinem o novo contrato em uma reunião no dia 20 de maio. Depois da assinatura, Tarcísio deve publicar o edital da privatização.

Viagem aos EUA

Tarcisio de Freitas pretende terminar as reuniões com prefeitos até a próxima quinta-feira (9), já que na sexta-feira (10) embarca em uma viagem para os Estados Unidos. O governador de São Paulo vai desembarcar em Nova York, em uma missão internacional para atrair investimentos para o Estado. Estão previstos encontros com representantes de instituições bancárias.