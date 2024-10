Após problema em avião, Lula cancela live com Boulos nesta quinta

São Paulo – Candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (PSol) anunciou, nesta quinta-feira (2/10), que a live que faria junto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante a noite, foi cancelada.

O motivo, em nota divulgada nas redes sociais, foi o problema técnico que atingiu a aeronave oficial da Presidência, ocorrido enquanto Lula retornava do México.

A live entre os dois seria uma forma de o petista tentar compensar o cancelamento de uma agenda com Boulos no último fim de semana. A ausência de Lula na campanha tem frustrado o entorno do psolista, que conta com o petista para alavancar em votos na cidade e não preparou um “plano B” para conquistar o eleitorado lulista.

Inicialmente, a campanha previa ao menos cinco agendas de Boulos junto do presidente no primeiro turno: duas em agosto, duas em setembro e mais uma na véspera da votação.

As duas agendas de agosto de fato ocorreram, no dia 24, com comícios no Campo Limpo, na zona sul, e em São Mateus, na zona leste paulistana. As outras duas agendas previstas para este mês, que seriam no sábado (28/9), foram canceladas pela viagem de Lula ao México para participar da posse da presidente Claudia Sheinbaum.

Por isso, a campanha havia conseguido encaixar uma live com Lula nesta quarta, um dia antes do debate da TV Globo, o último antes da votação do 1º turno. O intuito era o de reforçar a parceria entre os dois.

A campanha de Boulos declarou que Lula estará ao lado do psolista em uma caminhada na Avenida Paulista, na manhã de sábado (5/10).