Após problemas no 1º turno em Camaçari, TRE-BA vai trabalhar com urnas mais novas no 2º turno na cidade

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), desembargador Abelardo Paulo da Matta Neto, assegurou que a Corte tem tomado as devidas providências para garantir um 2º turno com toda “tranquilidade” em Camaçari, no dia 27 de outubro. A cidade da Região Metropolitana de Salvador (RMS) será a única do estado onde os eleitores terão que voltar às urnas para escolher o próximo prefeito.

Uma reunião na terça-feira após a eleição, dia 8 de outubro, já iniciou os ajustes para a segunda etapa da disputa eleitoral, como sinalizou o magistrado.

“Na segunda-feira foi dia de descanso para todos nós, mas na terça-feira eu já estava reunido aqui com todos os secretários verificando o que teríamos de fazer, um planejamento para o segundo turno em Camaçari. E já trago uma boa notícia, já externei isso para os advogados da coligação que estiveram comigo na própria terça-feira, de que usaremos as urnas de 2020-2022. Então, os problemas que ocorreram com as urnas de 11 anos de uso, provavelmente não acontecerá no segundo turno em Camaçari. Então já é uma notícia muito boa e que realmente vamos envidar de todos os esforços para que a eleição lá transcorra, e tenho certeza que vai transcorrer, num clima de tranquilidade e comodidade para o eleitor de Camaçari”, garantiu o desembargador Abelardo durante a sessão desta segunda-feira (14).