Após recorde de financiamentos, feirão de seminovos oferece carros com taxa de juros mais baixa

“Duelo dos Seminovos 22” aprovou mais de R$ 7 milhões em financiamentos de veículos em agosto; organização promete superar marca no “Duelo dos Seminovos 23”

Mais um recorde em vendas e financiamentos de veículos seminovos! Essa é a meta das 35 lojas que vão participar do “Duelo dos Seminovos 23”, feirão que acontece entre sexta-feira (27) e domingo (29) no estacionamento do Assaí da Avenida Paralela, em Salvador.

Para alcançar o objetivo, os organizadores do evento promovido pela Associação dos Revendedores de Veículos da Bahia (Assoveba) tomaram uma decisão ousada: oferecer a taxa de juros anterior ao recente aumento do índice anunciado na última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom).

Portanto, “quem for ao ‘Duelo dos Seminovos 23’ neste fim de semana vai poder comprar o primeiro veículo ou trocar o seu por um mais recente parcelando com uma taxa de juros mais baixa, sendo a última chance para adquirir o seminovo pagando menos por isso”, é o que afirma o presidente da Assoveba, Ari Pinheiro Junior.

A taxa de juros a partir de 1,15% é fruto da parceria inédita da Assoveba com o C6 Bank, que vai participar do evento oferecendo condições especiais de financiamento. A financeira oficial desta edição do “Duelo dos Seminovos” contará com uma equipe de plantão durante todo o evento para análises e aprovações de crédito em tempo real, com parcelamento em até 60 vezes e a possibilidade de pagar a primeira só em janeiro de 2025. Todos os benefícios são condicionados ao perfil de cada cliente.

Durante o “Duelo dos Seminovos 23” os consumidores poderão encontrar veículos das mais diversas marcas e modelos, com preços que variam de R$ 27.900 e R$ 350.000. Os descontos podem chegar a até R$ 15.000, com base na tabela FIPE, oferecendo uma excelente oportunidade para quem busca comprar um seminovo com preços competitivos.

Ari Pinheiro Junior ressalta o momento favorável do mercado para a compra do seminovo: “O mês de julho registrou um aumento significativo nas vendas financiadas, com 626 mil unidades adquiridas entre veículos usados e novos. Este número representa um crescimento de 27,2% em relação a julho de 2023 e de 7,2% em relação a junho deste ano. Foi o melhor desempenho do setor desde dezembro de 2013, de acordo com dados da B3 (Bolsa de Valores). A inadimplência também caiu de 5,5% para 4,5% em um ano, consolidando ainda mais a confiança no mercado”.

Em agosto, a 22ª edição do “Duelo de Seminovos”, também em Salvador, registrou mais de R$ 7 milhões em financiamentos de veículos aprovados, o número representou um recorde de parcelamentos em apenas três dias de evento, em 2024.

Além de ser uma excelente oportunidade para a compra de veículos, “Duelo de Seminovos” também desempenha um papel importante na economia local, gerando empregos temporários e movimentando um volume considerável de transações financeiras.

“O evento tem se consolidado como um grande balcão de negócios, com benefícios, tanto para os consumidores quanto para os lojistas, fortalecendo a economia e gerando negócios transparentes e seguros”, afirma Cleiton Ramos, da Pé-Quente Publicidade, co-organizadora do evento.

Cleiton Ramos também destaca que o “Duelo de Seminovos” oferece um ambiente seguro e estruturado, pensado para toda a família, com a chancela da Assoveba, garantindo a máxima transparência nas negociações e a confiabilidade dos veículos comercializados: “o feirão que reúne as melhores lojas de rua e dos auto shoppings em um só lugar”, conclui.

Mais informações em www.assoveba.com.br

SERVIÇO:

O quê: Duelo dos Seminovos 23

Quando: sexta-feira (27), sábado (28) e domingo (29)

Onde: estacionamento do Assaí da Avenida Paralela, em Salvador

Quanto: acesso gratuito

Informações: www.assoveba.com.br, @assoveba, (71) 3311-8014

_Fotos: Cleiton Ramos/ Divulgação_