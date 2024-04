Após recuar sobre Padilha, Lira reclama de Randolfe Rodrigues

Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

O líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (sem partido-AP) 24 de abril de 2024 | 21:15

Depois de dizer —e desdizer— que o ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais) era seu desafeto pessoal, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), voltou suas críticas a outro interlocutor do Planalto: o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (sem partido-AP).

Em reunião com líderes parlamentares realizada na manhã desta quarta-feira (24) para discutir a sessão de vetos no Congresso, Lira reclamou da atuação de Randolfe.

Na avaliação dele, o senador não procura parlamentares, não se reúne nem participa de reuniões para discutir assuntos de interesse do governo e anuncia acordos que não existem na imprensa.

As críticas foram feitas em um contexto em que o governo tentava adiar a sessão do Congresso que pode derrubar vetos com impacto fiscal, como os R$ 5,6 bilhões às emendas de comissão.

Na segunda-feira (22), Randolfe afirmou que o governo buscava recompor R$ 3,6 bilhões dessas emendas. O valor seria transferido até junho, limite para a União realizar transferências voluntárias para estados e municípios —a proibição vai até o final das eleições municipais.

Danielle Brant/Folhapress

