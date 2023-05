Após reunião com Lira e Cajado, Haddad fala em concluir arcabouço até esta 2ª

Após se reunir com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e com o relator do projeto do novo arcabouço fiscal na Casa, deputado Cláudio Cajado (PP-BA), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o relatório deverá ser concluído até o fim da noite desta segunda-feira (15/5).

Haddad e Cajado estiveram na residência oficial da Câmara no fim da manhã para tratar com Lira das negociações em torno do texto. Às 19h, está prevista uma reunião de apresentação do relatório a líderes partidários, também na residência oficial.

“Ele (relator) esta trabalhando, nós estamos trabalhando e vamos até o fim do dia com isso, até acertar… Tem alguns detalhes ainda, mas está indo”, disse Haddad ao voltar ao ministério.

“As reuniões vão continuar acontecendo aqui e lá. No fim do dia, nós temos uma nova rodada. Tudo indica que devemos concluir as negociações até o fim da noite de hoje”, completou.

Após ouvir os líderes, Cajado deverá fazer novas alterações no texto da regra fiscal que vai substituir o teto de gastos e apresentar o documento à imprensa.

GatilhosQuestionado sobre a inclusão de gatilhos para evitar aumento de despesas no caso de descumprimento da meta fiscal, Haddad respondeu:

“O que eu estou fazendo é colaborando com a equipe técnica, colocando ela disponível para que eles tenham consciência de cada dispositivo, qual é o impacto que vai ter no orçamento do ano que vem, sempre buscando o equilíbrio entre o fiscal e o social, para não desamparar nem a sustentabilidade social nem a sustentabilidade fiscal. Então, as equipes estão disponíveis”.

A apresentação do parecer, que trará algumas mudanças em relação ao texto original apresentado pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foi adiada na semana passada. A ausência dos principais interlocutores da proposta foi um dos motivos para a decisão.

Em entrevista na manhã desta segunda, Lira disse que o arcabouço “é uma matéria que vai além de oposição e governo”. O presidente da Câmara afirma que a expectativa é ter “uma semana proveitosa sobre isso”.

Reunião no PlanaltoAntes de se encontrar com Lira e Cajado, Haddad esteve em reunião com o presidente Lula e demais integrantes da equipe econômica, no Palácio do Planalto.

“Nós colocamos ele (Lula) a par dos detalhes que estão ainda em aberto. É pouca coisa que está em aberto. E ele deu as orientações”, destacou Haddad.

Uma das preocupações do titular do Executivo federal é com a política de valorização do salário mínimo. O petista defende que o aumento real do salário mínimo e o reajuste do Bolsa Família — bandeiras de campanha do petista — fiquem de fora das travas do texto.

Perguntado se o presidente está preocupado com a questão do piso salarial, Haddad se limitou a responder: “Claro, a política de valorização, sim”.