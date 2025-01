Após reunião tensa com vereadores de Salvador, Cacá Leão e Mário Jr. terão encontro em Brasília para definir futuro do PP

Segundo informações obtidas pelo Bahia Notícias, os nomes escolhidos são os de Gilvan Lima e Andréia Xavier. Gilvan é primo do deputado federal Mário Jr. , presidente estadual do partido e ex-diretor de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento (Cerb). Ele é cotado para assumir a diretoria-geral do Detran, cargo hoje exercido por Rodrigo Pimentel, remanescente do governo Rui Costa (PT), atual ministro da Casa Civil.

Fora do diálogo na capital baiana, o presidente estadual ainda trabalha para que o PP integre a base governista, ocupando espaços de forma mais ampla na gestão. Com acenos de ambos os lados, o partido deve apostar em familiares das principais lideranças para garantir “lealdade” ao governador Jerônimo Rodrigues (PT). O retorno “de forma integral”, exigência do grupo governista, estaria sendo estudado.

Interlocutores da legenda sinalizaram ao Bahia Notícias que, por conta da votação para a presidência da Câmara, no período, o encontro será realizado na capital federal. Além disso, na pauta, está o debate sobre adesão direta do PP ao governo Jerônimo Rodrigues (PT), além de discussões sobre o cenário na capital baiana. Em “campos distintos”, Cacá e Mário Jr. ainda possuem divergências internas sobre a condução do partido.

O embate interno no PP, principalmente com relação a insatisfação dos vereadores de Salvador e a definição sobre o futuro político do partido terá um novo capítulo. Um encontro, em Brasília, no próximo sábado (1º), entre o presidente estadual, deputado federal Mário Negromonte Jr., e o presidente da legenda na capital, Cacá Leão, pode dissolver pendências.

Já Cacá lidera o PP em Salvador e busca retornar à Câmara dos Deputados, em 2026. O desafio será “aproveitar” o recall do seu último mandato como federal, que foi até 2022, além do saldo que seu pai, João Leão, exerceu na Câmara com atual mandato, em Brasília. O cálculo também passará pelo futuro do PP no estado, por conta da possível adesão ao governo. Uma saída do partido não estaria descartada dependendo do cenário, apontam integrantes do PP.

Como plano de fundo, Cacá se agarra na seara nacional. Onde, o partido, comandado pelo senador Ciro Nogueira, que possui forte relação com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), seria o trunfo. A definição seria de proibir que o PP aderisse a qualquer governo do PT espalhado pelo Brasil, para manter a legenda na oposição da gestão federal. Apesar disso, em alguns estados, inclusive na Bahia, os integrantes do PP possuem proximidade direta com a gestão “dos vermelhos”, buscando ampliar a interlocução.

SALVADOR EM DEBATE

As recentes declarações divulgadas por vereadores de Salvador, eleitos pelo Partido Progressistas, colocam em questionamento o futuro partidário dos edis. Com uma bancada de cinco vereadores, o PP pode sofrer com uma debandada após alguns pleitos não serem atendidos.

Informações obtidas pelo Bahia Notícias por interlocutores da sigla em Salvador, existe uma incerteza grande com relação ao futuro do partido no âmbito estadual. Presidido na capital por Cacá Leão, atual secretário de governo da prefeitura, a reunião entre a bancada teria sido marcada pela tentativa de conter um movimento de saída dos vereadores, justamente por conta das sinalizações estaduais. Deputados federais e estaduais ensaiam um caminho para voltar a integrar a base aliada do governo baiano.