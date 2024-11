Após rumores de envolvimento entre ex-namorada e auxiliar de Ceni, Caio Alexandre publica nota desmentindo suposta traição

Uma brincadeira de mal gosto realizada por alguns torcedores do Bahia para tentar explicar a fase ruim do time está dando o que falar e pode render graves punições aos envolvidos.

Após a terceira derrota seguida do Esquadrão no Brasileirão, um perfil no X, antigo twitter, levantou uma Fake News que dizia que o volante do Bahia, Caio Alexandre, havia sido traído por sua ex-namorada com o auxiliar de Rogério Ceni, Charles Hembert.

Na tarde desta terça-feira (12), Caio usou seu Instagram para publicar uma nota desmentindo o caso e informando que irá tomar as medidas cabíveis.

“Todas as medidas cabíveis serão tomadas, tanto em relação àqueles que proferiram ofensas nas redes sociais quanto ao que caluniaram a notícia falsa”, diz um trecho da nota.

Caio ainda reitera que a fase atual do Bahia no Campeonato Brasileiro não pode abrir espaço para mentiras ou notícias falsas, pois se trata de respeito a ele, Hembert e Yngrid, sua ex-namorada.