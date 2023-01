Após sair da Petrobras, Caio Paes de Andrade é nomeado secretário de Gestão e Governo Digital de SP

O ex-presidente da Petrobras Caio Paes de Andrade foi nomeado nesta sexta-feira, 6, pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) secretário de Gestão e Governo Digital do Estado de São Paulo. A nomeação foi publicada no Diário Oficial do Estado do dia. Andrade renunciou ao cargo de CEO da estatal de petróleo brasileira na última terça-feira, 3, após início do novo governo federal, sob o comando do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que prega posicionamentos diferentes do antigo governo, tanto para a economia quanto para a empresa. Para o lugar dele na Petrobras foi indicado o senador Jean Paul Prates (PT-RJ). Andrade entrou no cargo em junho de 2022 e teria mandato até abril de 2023, mas preferiu agilizar sua saída. Além da sua função na Petrobras, o executivo já presidiu o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) e também foi secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia de Paulo Guedes. Andrade não é o primeiro nome da gestão Bolsonaro a ser absorvido pelo governo paulista de Tarcísio de Freitas, a exemplo de Guilherme Afif, que também integrou o Ministério da Economia e hoje ocupa a função de secretário Especial de Projetos Estratégicos. Tarcísio de Freitas foi eleito governador de São Paulo com forte apoio do então presidente Jair Bolsonaro.

O Diário Oficial do Estado desta sexta também traz a nomeação de Marcos Penido como secretário executivo de Governo e Relações Institucionais. Anteriormente, ele atuou secretário de Governo da gestão tucana. O delegado Osvaldo Nico Gonçalves, que foi chefe da Polícia Civil de São Paulo na gestão anterior, também aparece na publicação, tendo sido nomeado secretário executivo da Secretaria de Segurança Pública, ficando abaixo apenas do secretário Guilherme Derrite. O cargo de superintendente do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) passa a ser exercido por Sérgio Henrique Codelo Nascimento.