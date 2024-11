Após se afastar do Z-4, Corinthians faz contas para conseguir vaga na Libertadores; entenda

O Corinthians está em busca de uma vaga na Copa Libertadores de 2025, após conquistar quatro vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. Atualmente, a equipe ocupa a 10ª posição na tabela, somando 41 pontos. O Cruzeiro, que está em sétimo lugar, possui 47 pontos, o que representa uma diferença de seis pontos em relação ao time paulista. A possibilidade de um G-9 na Libertadores pode se concretizar caso o Botafogo vença a Libertadores e o Cruzeiro conquiste a Copa Sul-Americana, ambos os times estão entre os oito primeiros do Campeonato Brasileiro. O Vasco, que se encontra na nona posição, tem 43 pontos, apenas dois a mais que o Corinthians.

WhatsApp

O Bahia, que ocupa a oitava colocação, está com 46 pontos, cinco a mais que o Corinthians. O time paulista ainda tem pela frente cinco partidas decisivas: enfrentará o Cruzeiro, Vasco, Criciúma, Bahia e Grêmio, que serão fundamentais para suas aspirações na competição. O técnico Ramón Díaz expressou a determinação da equipe em conquistar os 15 pontos restantes nas próximas rodadas. Ele enfatizou que o objetivo é finalizar a competição na posição que o Corinthians realmente merece, reforçando a confiança no potencial do time para alcançar suas metas.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira