Após separação, homem mata a ex a tiros e se suicida no interior de SP

São Paulo — Um homem de 47 anos matou a tiros sua ex-companheira, de 43, e tirou a própria vida, em Porto Feliz, no interior de São Paulo, na sexta-feira (16/8).

O caso aconteceu no bairro Vila Manduquinha. Elcio Eduardo Machado teve um relacionamento de quatro anos com Daniela Martins da Silva. O casal se separou há cerca de dois meses.

Daniela já havia registrado boletim de ocorrência contra Elcio por ameaça com arma de fogo, e obteve medida protetiva. No entanto, a decisão judicial não impediu o ex-marido de continuar perseguindo a vítima, como ela descreveu no documento.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), os dois foram encontrados com ferimentos provocados por disparos. Eles foram socorridos, mas não resistiram. No local, policiais militares encontraram um revólver calibre 38, uma máscara e um celular.

Foram solicitados perícia no local e exames ao Institutos de Criminalística e Médico Legal. O caso foi registrado como homicídio na Delegacia de Porto Feliz. A SSP afirmou, neste domingo (18), que realiza diligências visando o esclarecimento dos fatos.