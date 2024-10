Após ser acusada de traição, pastora Naiane Camara diz ter “um casamento feliz”

Após ser acusada pela concunhada, a pastora Luana Camara, de ter traído o marido, a pastora Naiane Camara usou suas redes sociais para se manifestar sobre o relacionamento com o pastor André Camara.

Em uma publicação no Instagram, Naiane compartilhou diversas fotos ao lado do marido e dos quatro filhos.

Na legenda do post, ela celebrou os 35 anos de vida, quase 17 anos de casamento, e destacou as vitórias e o fortalecimento de sua família ao longo dos anos. “35 anos de vida, quase 17 anos juntos, 4 filhos lindos, um casamento feliz com MUITAS VITÓRIAS PARA CONTAR. Eu nem preciso nem dizer, as pessoas enxergam no nosso olhar!”, escreveu a pastora.

Naiane também mencionou momentos difíceis de sua vida, ressaltando como superou traumas da adolescência e sempre contou com a graça e a misericórdia de Deus. “Minha vida é repleta de muita superação, traumas da adolescência vencidos, lindos testemunhos de vida e a graça e misericórdia do Senhor sempre derramada sobre mim e minha família!”, afirmou.

A pastora concluiu sua mensagem com palavras de fé e resiliência, citando o versículo de Provérbios 11:12: “O que despreza o seu próximo é falto de sabedoria, mas o homem de entendimento cala-se.” Segundo Naiane, os frutos de sua trajetória e de seu casamento estão visíveis em suas ações, e não precisa de provas para justificar sua vida.

O post foi visto como uma resposta às acusações e destacou sua confiança na força da família e na fé em Deus.

