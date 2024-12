Após ser eleito melhor do mundo, Vinicius Júnior ganha prêmio de craque da final do Intercontinental

O Real Madrid sagrou-se campeão da Copa Intercontinental ao vencer o Pachuca por 3 a 0 nesta quarta-feira (17). Com o triunfo, o clube espanhol alcançou o nono título da competição, consolidando-se como o maior campeão do mundo. Além do título coletivo, Vinicius Júnior foi o grande destaque do torneio, sendo eleito o melhor jogador da final e da competição. Na partida decisiva, o atacante brasileiro participou diretamente de dois dos três gols do Real Madrid. Ele iniciou a jogada que resultou no primeiro, marcado por Mbappé, e fechou o placar ao converter um pênalti. Rodrygo completou a lista de artilheiros na final.

A consagração de Vinicius veio em um momento especial de sua carreira. Na véspera da final, o jogador recebeu o prêmio Fifa The Best como melhor jogador do mundo em 2024, tornando-se o sexto brasileiro a alcançar essa honraria. Após a partida, Vini ressaltou sua trajetória e o impacto de suas conquistas. “Minha luta vai muito além de prêmios. Quero inspirar jovens e mostrar que é possível vencer, mesmo vindo de condições adversas”, declarou.

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, elogiou o desempenho da equipe e destacou a superioridade técnica do elenco, que mostrou atitude ao longo do confronto. Rodrygo, por sua vez, celebrou a conquista e afirmou estar em plena forma física após recuperar-se de uma lesão muscular. Entre os melhores jogadores da competição, além de Vinicius Junior, o meio-campista Valverde, também do Real Madrid, foi eleito o segundo melhor, e Elías Montiel, do Pachuca, ficou com o terceiro lugar.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA