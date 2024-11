Após série de reuniões com ministros, Haddad afirma haver consenso sobre corte de gastos

O chefe de pasta garantiu que as conversas foram positivas e que resultaram em um consenso para o cumprimento das novas regras. Ele ainda mencionou que as reuniões culminaram num entendimento geral de que as mudanças contribuirão para a sustentabilidade financeira a médio e longo prazo.

Haddad informou que o debate sobre a contenção de gastos com os ministros foram finalizados. Segundo o ministro, os encontros foram feitos a pedido do presidente para discutir os cortes necessários para o cumprimento do arcabçou fiscal.

As decisões, agora, deverão ser encaminhadas para o Congresso Nacional. Haddad indica que o presidente Lula ainda deverá ter encontros com os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) e do Senado (PSD-AL) para discutir as novas regras.

As reuniões com ministros tomaram conta da agenda do ministro da Fazenda nos últimos dias, a ponto de Haddad precisar cancelar viagem que faria à Europa.

O ministro também comentou a eleição de Donald Trump como presidente dos EUA. Haddad afirmou estar apreensivo com as propostas de campanha do presidente eleito e disse que as preocupações a respeito do assunto atingem todas as economias do mundo.

Haddad, no entanto, afirmou ter esperanças de que Trump não cumpra tudo o que prometeu: “As coisas, às vezes, não se traduzem da maneira como foram anunciadas e o discurso após os primeiros resultados já é mais moderado do que o da campanha. Nós temos que aguardar e cuidar da nossa casa, para o Brasil ser o menos afetado possível, apesar do cenário externo”.