Após STF e STJ, Lula planeja encontro com ministros de outro tribunal

Hugo Barreto/Metrópoles

1 de 1 O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participa nesta quarta-feira (10/7) da Reunião do Comitê Interministerial para Inclusão Socioeconômica de Catadoras e Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis (CIISC) – Metrópoles – Foto: Hugo Barreto/MetrópolesApós encontros recentes com ministros do STF e do STJ (Superior Tribunal de Justiça), o presidente Lula planeja uma reunião com ministros de outra corte superior de Brasília.

Segundo apurou a coluna, o petista articula um encontro com ministros do Tribunal Superior do Trabalho (TST). A agenda ocorrerá após a viagem de Lula para a ONU, em Nova York.

1 de 4

Encontro de Lula com ministros do STJ em 18 de setembro de 2024

Presidência da República

2 de 4

Presidente Lula no plenário do STF

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES

3 de 4

Sede do TST em Brasíla

Warley Andrade/TV Brasil

4 de 4

Presidente Lula em reunião com chefes de outros poderes sobre queimadas

Igo Estrela/Metrópoles @igoestrela

Aliados dizem que as reuniões fazem parte da estratégia do presidente de manter uma boa relação com o Judiciário, para compensar as dificuldades que ele enfrenta com o Legislativo.

No 7 de Setembro, Lula recebeu ministros do STF em um churrasco no Palácio da Alvorada. Na quarta-feira (18/9), se reuniu com integrantes do STJ na Granja do Torto, residência de campo da Presidência.

Lula descarta reunião com TSE agora Por ora, auxiliares presidenciais descartam um encontro do petista com ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A avaliação é de que a reunião não pegaria bem agora, por causa das eleições municipais.

