Após sua transição, ex-cantora gospel Ella protagoniza ensaio fotográfico de topless

Após concretizar o sonho de realizar a cirurgia de redesignação sexual, também chamada de “mudança de sexo”, a cantora Ella realizou um ensaio extremamente sensual, compartilhado nesta segunda-feira (06), em seu perfil do Instagram.

Nos registros, a famosa aparece de topless, agitando a web e marcando uma nova etapa em sua trajetória. A artista, de 27 anos, conhecida desde a infância como Jotta A, a caloura gospel do programa Raul Gil, começou a transição de gênero em 2022.

Em fevereiro do ano passado, ela alterou o seu nome no registro civil, passando a se chamar Ella Viana de Holanda. Um mês após alterar seu gênero e nome, a artista passou por uma cirurgia de feminização.

No fim de semana passado, ela divulgou um vídeo em espanhol em seu canal do YouTube, fornecendo detalhes sobre a cirurgia de redesignação sexual, procedimento em que um indivíduo altera seu corpo para corresponder ao gênero com o qual se identifica.

Com imensa alegria, Ella compartilhou a realização de um sonho, após cirurgia realizada em uma clínica de Santa Catarina. A cantora se recupera bem do pós-operatório.

