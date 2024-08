Após sucesso em série da Netflix, Bruno Gadiol explora libertação pessoal em ‘Livramento’

Após uma parceria bem-sucedida com Valesca Popozuda em “18 dias/ 13cm” e colhendo ótimos frutos da série, que atualmente está no top 2 do Brasil na Netflix, a maior plataforma de streaming, em “De Volta Aos 15” em que interpretou o vilão Anderson ao lado de um elenco composto por Maísa, João Guilherme, Klara Castanho e Larissa Manoela, Bruno Gadiol vem com mais um hit: “Livramento” chega a todos os apps de música em 29 de agosto. Este é o seu primeiro lançamento com a ONErpm, uma plataforma de distribuição, além de ser uma composição assinada pelo artista, pela renomada Clau, por Fraga e com o toque dos Los Brasileros, ganhadores de um Grammy ao lado de Karol G, que também assinam a produção ao lado de Dmax, que já trabalhou com Rouge, Clau, Vitão e DAY LIMNS.

O artista usa a música para expressar um momento de libertação pessoal, uma reflexão sobre o término de um relacionamento que, ao invés de tristeza, trouxe uma nova percepção de liberdade: “Quando meu relacionamento terminou, foi que percebi que aquilo já não fazia sentido há muito tempo. Era como se eu estivesse preso a algo que não me fazia bem. ‘Livramento’ nasceu desse desabafo, de reconhecer que o fim foi, na verdade, uma libertação”, pontuou.

O single faz parte do segundo ato de seu álbum, que, além de temas de descoberta, superação, início e final de ciclos, e libertação pessoal, também explorará ritmos populares brasileiros, como o pop, o funk, entre outros. Previsto para breve, o álbum contará com 12 faixas.

“Cada ato do álbum reflete diferentes sonoridades que marcaram minha vida. Trago desde as influências sertanejas da minha infância, quando ouvia música com meus pais, até o pop que passei a consumir mais intensamente conforme fui crescendo”, revelou.