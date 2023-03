Após sumiço, Key Alves surge com novo visual e surpreende seguidores

Após uma trajetória marcante no BBB23, Key Alves resolveu mudar o visual para viver a nova fase pós reality. Nesta quinta-feira (30/3), a jogadora de vôlei deixou seus fãs curiosos ao sumir das redes sociais para passar pela transformação, mas a espera pelo resultado acabou.

Key surgiu nas redes sociais na noite desta quinta-feira (30/3), com madeixas loiras e mais longas. À coluna LeoDias, ela contou o que a fez mudar o visual. “A mudança que você quer está na decisão que você toma. Então decidi ficar loira”, contou Key.

O profissional responsável pela transformação, contou detalhes sobre os procedimentos realizado na ex-BBB.

“Realizamos o processo de cor e para finalizar trabalhamos a reconstrução profunda com enzimas, tratamento que age no córtex do fio, promovendo a reconstrução capilar. Utilizamos um cabelo do Sul Premium de aproximadamente de 60 cm”, disse o style da atleta.

