Após suspensão, prefeitura baiana anula concurso após ação do MP-BA

A prefeitura de Conceição do Jacuípe, no Portal do Sertão, decidiu anular o concurso público que previa a contratação de 1,1 mil pessoas, com salários de até R$ 14 mil. A medida foi anunciada nesta quinta-feira (6) pela prefeita Tânia Yoshida (PSD).

Em novembro passado, o concurso público tinha sido suspenso por 90 dias, após recomendação do Ministério Público do Estado (MP-BA). Segundo o órgão, denúncias apontavam irregularidades no certame, como suspeita de favorecimento de parentes e pessoas ligadas à atual gestão municipal [como notas altas para os mesmos] e violação do sigilo das provas para os cargos de professor de educação física e procurador municipal.