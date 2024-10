Após suspense, Gabriela Rocha finalmente revela o rosto do filho Levi

Após semanas de suspense, a cantora gospel Gabriela Rocha finalmente compartilhou com seus seguidores a primeira foto mostrando o rosto de seu filho, Levi. Mãe de primeira viagem, Gabriela deu à luz no dia 25 de setembro, às 23h14, fruto de seu casamento de seis anos com o empresário Leandro Moreira.

Desde o nascimento, a artista vinha publicando apenas fotos das mãos do bebê, gerando uma grande expectativa entre seus fãs.

Nesta segunda-feira (7), Gabriela surpreendeu a todos ao postar a tão aguardada foto no Instagram. “A espera acabou! Com muito amor, apresento a vocês o meu presente de Deus, meu Levi”, escreveu a cantora na legenda, emocionando seus milhões de seguidores.

A postagem gerou uma onda de reações carinhosas dos internautas:

“Que príncipe! Deus abençoe essa nova fase da sua vida, Gabi!”

“O rostinho mais esperado do ano! Parabéns pela família linda!”

“Que fofura! Já estou ansiosa para ouvir as músicas do projeto Pequenos Levitas!”

