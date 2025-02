Após tempestades, chuvas devem ser mais curtas em SP nos próximos dias

São Paulo — As chuvas em São Paulo devem começar a se comportar de forma diferente, se comparadas ao final de janeiro e aos primeiros dias de fevereiro, a partir desta quarta-feira (5/2). As precipitações, mesmo que de moderada a forte intensidade, passam a ser mais localizadas e típicas de verão.

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) explica que a previsão se dá devido ao fato que a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) vai perder força nos próximos dias. As pancadas, rápidas e isoladas, devem cair principalmente durante as tardes.

A plataforma de meteorologia Climatempo afirma que “a chuva ainda não acabou, o que muda nos próximos dias é a forma como vai chover”. Além disso, o portal chama atenção para os riscos de alagamentos e deslizamentos de terra, que ainda são elevados porque os rios e córregos ainda estão cheios e os solos, encharcados.

Tanto a quarta-feira quanto a próxima quinta-feira (6/2), serão marcadas pela presença do sol durante o dia. As temperaturas máximas, nos dos dias, devem ficar em torno dos 30ºC.