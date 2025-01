Após temporal em SP, mais de 50 mil imóveis ficam sem energia

Na tarde de quinta-feira (02), a cidade de São Paulo foi atingida por um típico temporal de verão, que trouxe uma série de transtornos para os moradores. A tempestade, caracterizada por fortes ventos, raios e trovões, resultou em quedas de energia em diversas regiões da cidade. A concessionária Enel, responsável pelo fornecimento de energia elétrica, informou que, embora não tenha o número exato de clientes afetados, a situação já foi normalizada para 0,1% dos consumidores que enfrentaram a interrupção. A empresa destacou que o número de clientes impactados está dentro do padrão diário de atendimento.

Os efeitos do temporal foram sentidos em várias partes da cidade. Em Perus, o forro de um supermercado desabou, causando escoriações em duas pessoas, que precisaram ser encaminhadas ao hospital. Além disso, a cidade registrou alagamentos em cinco locais e o transbordamento de um córrego na zona leste, o que levou o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas a decretar estado de atenção. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a quatro ocorrências de quedas de árvores, mas felizmente, a situação já foi normalizada. Para o dia de hoje, a previsão do tempo indica condições semelhantes às de ontem. O céu deve permanecer parcialmente nublado, com temperaturas em torno de 25ºC e possibilidade de novas pancadas de chuva. A Defesa Civil emitiu um alerta para a população, destacando a possibilidade de instabilidades se deslocarem para o Vale do Paraíba e o litoral de São Paulo. Apesar disso, não são esperados volumes significativos de chuva, mas a população deve permanecer atenta aos alertas emitidos pelas autoridades.

Diante dos eventos climáticos recentes, é importante que os moradores de São Paulo se mantenham informados e preparados para possíveis emergências. As autoridades locais continuam monitorando a situação e estão prontas para agir em caso de necessidade. A colaboração da população é essencial para garantir a segurança de todos durante esses períodos de instabilidade climática.

*Com informações de Camila Yunes

*Reportagem produzida com auxílio de IA