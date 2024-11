Após ter alta, Preta Gil é novamente hospitalizada

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Preta Gil, 50, voltou a ser hospitalizada nesta segunda-feira (11), após ter recebido alta no último domingo (10).

A cantora contou que, pouco depois de voltar para casa, sentiu dores na região renal e tornou a procurar a clínica. “Ontem eu postei que estava em casa, me precipitei. Cheguei em casa e comecei a sentir uma dor no rim direito e voltei pro hospital”, revelou ela, em vídeo divulgado nos stories de seu Instagram.

Preta já está sendo medicada e ficará mais alguns dias em observação até a recuperação ser completa. “Tivemos que entrar com outros medicamentos, continuo tomando antibiótico e os médicos preferiram que eu ficasse aqui mais alguns dias, pra não correr esse risco de sentir dor em casa. Então, aqui estou eu de volta. Agora estou bem. Quer dizer, mais ou menos, mas vou ficar.”

Ela havia sido operada na última sexta-feira (8), para substituir seu cateter, obstruído por cálculos renais. “Ontem [7], senti dores na pelve e na lateral direita da barriga, fiz exames e descobri que estava com cálculos renais, o que ocasionou a obstrução do meu cateter. Hoje, precisei passar por uma cirurgia para fazer a troca do meu Duplo J”, revelou Preta na ocasião.

Leia Também: Após nova cirurgia, Preta Gil conta que já está em casa