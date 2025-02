Após título da Supercopa, Flamengo goleia Portuguesa e lidera Carioca

O Flamengo segue em grande momento na temporada. Depois de conquistar a Supercopa Rei, o Rubro-negro contou com o apoio de sua torcida, nesta quarta-feira (5/2), no estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia, e goleou a Portuguesa por 5 x 0. O resultado levou o time de Filipe Luís à primeira posição na tabela do Campeonato Carioca. O jogo foi uma realização Metrópoles Sports.

Empurrado por sua torcida, que fez a festa na arena mineira, o Rubro-negro goleou e levou os torcedores no estádio ao delírio. A vitória levou o time aos 13 pontos, igualando a pontuação de Vasco e Volta Redonda, que ainda jogam na rodada, mas à frente dos concorrentes ao topo nos critérios de desempate.

Com reforços como Danilo e Juninho entre os titulares, o Flamengo envolveu o adversário no primeiro tempo. O Rubro-Negro abriu o placar após chute forte de Arrascaeta em cima do goleiro Douglas. No rebote, Juninho estava bem posicionado para cabecear a bola para o fundo do gol aos 32 minutos de jogo.

No segundo tempo, o Flamengo acelerou o ritmo e ampliou com Luiz Araújo em mais um lance de sobra.

O terceiro gol flamenguista foi de pênalti. O lateral-direito Daniel Sales foi derrubado dentro da área da Portuguesa e o juiz apitou. Arrascaeta foi para a cobrança e deu uma cavadinha para vencer o goleiro. O uruguaio deu também o passe para o gol de Matheus Gonçalves.

Já nos acréscimos, Wallace anotou o quinto e fechou o placar.

Metrópoles Sports

Este foi mais um jogo do Metrópoles Sports, em um ano repleto de duelos. A vertente responsável por eventos esportivos do Grupo Metrópoles realizará partidas dos campeonatos Mineiro, Carioca e do Paulista, além da Supercopa Rei. Até agora, foram confirmados 15 confrontos, em sete cidades.

Confira os jogos do Metrópoles Sports em 2025: