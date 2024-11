Após título do Flamengo, Verón ironiza premiações do futebol argentino

Após a conquista da Copa do Brasil pelo Flamengo, o ídolo e atual presidente do Estudiantes de La Plata, Juan Sebástian Verón, comparou os valores das premiações aos clubes no Brasil e na Argentina.

Em publicação nas redes sociais, Verón ironizou e destacou a grande diferença dos prêmios recebidos pelo clube em que é presidente. O Estudiantes foi campeão da Copa da Argentina em 2023.

“E aqui (na Argentina) entre o Torneio dos Campeões do Mundo e a Copa da Argentina, não dá nem para cobrir os ônibus dos torcedores… mas o clube pertence aos sócios”, disse Verón.

Na Copa da Argentina, o campeão recebe apenas R$ 985 mil pelo título. Enquanto isso, a Copa do Brasil paga ao time que conquistar a taça cerca de 73,5 milhões, além de bonificações aos clubes que passam de fase.

O Flamengo, por exemplo, arrecadou R$ 93,135 milhões por conta da participação, contando o prêmio pela conquista e o acumulado desde a terceira fase. Esse valor é 32 vezes maior do que o Estudiantes levou pela copa nacional em 2023.