Após tragédia no Rio Tocantins, senador cobra agilidade em obras para recuperação de pontes

A Frente Parlamentar Mista de Logística (Frenlogi) realizou uma reunião remota para debater ações relacionadas ao diagnóstico, monitoramento e recuperação de pontes na malha rodoviária brasileira. O encontro foi liderado pelo senador Wellington Fagundes (PL-MT) e reuniu especialistas, parlamentares e representantes de associações do setor de infraestrutura. Entre os participantes estavam o deputado Rubens Ottoni (PT-GO), Luciana Dutra de Souza, presidente da Anetrans, Higor Guerra, presidente da ANEInfra, Hélio Gomes, superintendente do DNIT no Paraná, além de consultores legislativos do Senado.

A reunião foi motivada pelo recente desabamento da Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, localizada na BR-226, entre os Estados do Maranhão e Tocantins. Wellington Fagundes destacou a urgência de implementar desvios e balsas para garantir o tráfego na região até a reconstrução da ponte. Durante o debate, o senador ressaltou que, segundo dados do Dnit, 727 pontes federais são classificadas como “ruins” ou “críticas”. Minas Gerais, Ceará e Bahia estão entre os Estados mais afetados, enquanto Mato Grosso registra 17 pontes nessa condição. “É urgente avançar em soluções para evitar novos colapsos, como o da Ponte Juscelino Kubitschek”, afirmou Fagundes.

O senador anunciou que encaminhará um requerimento ao Congresso Nacional solicitando informações detalhadas sobre a situação das pontes federais e as medidas já adotadas para prevenir acidentes. Ele também cobrou agilidade na execução de obras de recuperação e reforço estrutural.

A próxima reunião da Frenlogi está prevista para 13 de janeiro, com a participação de representantes da Associação Nacional de Empresas de Obras Rodoviárias (Aneor). Segundo Fagundes, a frente parlamentar está comprometida em acelerar as reformas e garantir segurança viária no país. “Nosso objetivo é evitar novas tragédias e assegurar a eficiência logística necessária ao desenvolvimento nacional”, concluiu.