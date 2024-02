Após traição, Courrege e Carol Barcellos podem ser demitidos da Globo?

Na última semana, durante o Carnaval, Marcelo Courrege e Carol Barcellos assumiram o namoro. Entretanto, tudo estaria certo se a jornalista não tivesse sido madrinha de casamento do parceiro e se o relacionamento não partisse de uma traição. Contratado da Globo, entretanto, os dois não podem ser demitidos por justa causa e a emissora precisaria arcar com as verbas rescisórias.

“O caminho mais seguro para empresas em casos assim, sem norma interna e com abalo reputacional, seria demissão sem justa causa, ou seja, pagando todos os direitos do empregado”, declarou Rubens Gama, advogado trabalhista e sócio da AK Direito na Comunicação e no Esporte, em entrevista ao Notícias da TV.

Marcelo Courrege e Carol Barcellos (1)

Marcelo Courrege com a ex-mulher e Carol Barcellos

Renata Heilborn, Carol Barcellos e Marcelo Courrege

Marcelo Courrege, Carol Barcellos e Renata Heilborn

Comentários de Carol Barcellos

Comentários de Carol Barcellos em foto de Renata Heilborn e Marcelo Courrege

Carol Barcellos e Renata Heilborn

Apesar da situação, a Globo poderia tomar outras atitudes para evitar constrangimento por conta do relacionamento. “O empregador pode criar normas que impeçam seus profissionais de trabalhar no mesmo setor, uma vez tendo relacionamentos. Devem ser normas gerais, aplicadas a todos e bem transparentes”, completou.

Globo estuda ação com Carol Barcellos e Courrege após suposta traição As polêmicas em torno do novo relacionamento de Carol Barcellos e Marcelo Courrege deixou as redes sociais e chegou na cúpula da TV Globo, que acompanha os desdobramentos da confusão envolvendo os dois principais nomes de seu núcleo esportivo.

Segundo a coluna F5, da Folha de S. Paulo, o canal estuda uma conversa com Carol e Marcelo após as acusações de traição de Renata Heilborn, ex-repórter da emissora e ex-mulher de Courrege.

A ideia da conversa, que seria conduzida por Joana Thimoteo, diretora de eventos esportivos da Globo, é entender como o casal está emocionalmente. Tudo depende, no entanto, da forma que o caso se desenrolar nos próximos dias.

Entenda a confusão Marcelo Courrege e Carol Barcellos tomaram conta das redes sociais na terça-feira (13/2) após assumirem o namoro com uma foto no Instagram, durante o desfile do Grupo Especial na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Até aí, só mais um casal, né? Não mesmo…

Para quem não entendeu nada da polêmica, e qual é a relação de Renata Heilborn com o mais novo casal. E pode se preparar, que essa fofoca já pode ser considerada a melhor do Carnaval 2024.

Após o anúncio de namoro de Marcelo e Carol, internautas lembraram que a repórter foi madrinha do casamento de Marcelo com Renata Heilborn, que também foi repórter da Globo entre 2014 e 2023.

Após receber uma série de críticas, Carol bloqueou os comentários de sua foto com o namorado, seguida por Marcelo. Antes disso, ela interagiu com seguidores e respondeu críticas sobre seu relacionamento com o jornalista.

Questionada sobre o motivo para demorar para confirmar o namoro, Carol escreveu: “Caminhos da vida”. “E confirmaram a fofoca que saiu meses atrás”, comentou outra fã, relembrando a matéria divulgada por Fábia Oliveira, do Metrópoles, há alguns meses.

Renata se pronuncia E Renata, é claro, não deixou barato e deu uma pausa nas festividades de Carnaval para se pronunciar sobre a confusão. Por meio de seus Stories do Instagram, ela alegou ter sido traída por Marcelo com Carol e que o jornalista teria ido morar com a amante logo após o divórcio.

“Fui casada durante 10 anos — no total foram 12 anos de relacionamento. Primeiro ponto: meu casamento não era aberto. Que isso fique muito claro. Segundo: descobri da pior forma possível que meu ex-marido tinha um caso com uma amiga minha — madrinha do meu casamento”, iniciou.

Além de apontar que vivia uma crise na relação com Marcelo, Renata disse: “Depois que eu descobri [a traição], numa manhã de sexta-feira, saí de casa, e ele foi morar na casa dela e viver sua ‘paixão’”.

“Eu demorei pra ficar bem, pra me refazer da decepção. De imediato, comecei a me culpar porque abri minha intimidade para uma pessoa que julgava minha amiga. A traição de um amigo abre um buraco muito mais profundo. Mas não era uma opção parar de viver. Eu não merecia isso”, desabafou.

A jornalista garantiu estar bem e considera “um livramento”: “Perdi o medo, o trauma ficou, e hoje eu só agradeço. Como todo mundo que esbarra comigo diz: ‘foi livramento’. Foi, sim. Daqueles enormes. E hoje eu só agradeço.”

Carol rebate Carol Barcellos não concorda com a versão de Renata Heilborn sobre o relacionamento da jornalista com Marcelo Courrege. Segundo ela, a história está recheada de “mentiras”.

“A história não é essa […] Muitas mentiras, triste”, disse Carol ao colunista Leo Dias.

Até o momento, Marcelo Courrege não comentou nem uma única vez sobre o assunto.