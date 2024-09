Após traição, Dave Grohl é apontado como affair de “deusa do pornô”

Após assumir ter uma filha fora do casamento, Dave Grohl, vocalista da banda Foo Fighters, está sendo apontado como possível affair da estrela pornô Annaliese Nielsen. Ela é conhecida como a “deusa do pornô alternativo”.

Segundo o New York Post, a suposta relação de Dave Grohl com a atriz pornô seria antiga e teria começado em 2018. Na época, o cantor supostamente pagava as contas de Annaliese. Fontes do portal afirmam que o roqueiro vivia próximo dela mesmo quando já era casado e tinha três filhas.

1 de 5

Dave Grohl do Foo Fighters

Joseph Okpako/WireImag

2 de 5

Annaliese Nielsen, suposta affair de Dave Grohl

Reprodução

3 de 5

Dave Grohl, fundador da Foo Fighters

Tasos Katopodis/Getty Images for iHeartRadio

4 de 5

Dave Grohl

Divulgação

5 de 5

Vocalista do Foo Fighters alfineta Taylor Swift em show: “Tocamos de verdade”

Kevin Mazur/Getty Images for Foo Fighters

Tyler Ammons, ex-colega de quarto da “deusa do pornô”, ressaltou seu choque ao chegar em casa e encontrar Grohl no sofá abraçado a Annaliese em 2018. “Eles estavam muito próximos no sofá. Eu obviamente sabia quem ele era quando entrei”, garantiu.

“Eu me senti desconfortável sabendo que ele tinha família e filhos e eu fui embora. Era algo casual o tempo todo [que vivemos juntos]. Ela saía e ia vê-lo. Ela ia sair em turnê com eles por volta de 2019”, confirmou.

Apesar disso, Annaliese Nielsen nega ser a mãe da filha mais nova de Dave Grohl e afirmou que não teve um caso com o cantor. “Não tenho nada a dizer, exceto que isso é absolutamente falso.”

Dave Grohl, do Foo Fighters, anuncia filha fora do casamento O vocalista do Foo Fighters, Dave Grohl, revelou que vai ser pai de uma menina, fruto de um relacionamento extraconjugal. O músico é casado com Jordan Blum, com quem tem três filhas, Violet, Harper e Ophelia.

“Recentemente, me tornei pai de uma nova filha, nascida fora do meu casamento. Planejo ser um pai amoroso e solidário para ela”, diz o comunicado publicado no Instagram de Dave, nesta terça-feira (10/9).

“Amo minha esposa e meus filhos, e estou fazendo tudo o que posso para reconquistar sua confiança e merecer seu perdão. Somos gratos pela consideração em relação a todas as crianças envolvidas, enquanto seguimos em frente juntos”, completou.

Os comentários da publicação foram limitados e o artista não deu mais informações sobre a criança.