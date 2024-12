Uma polêmica envolvendo dois líderes evangélicos conhecidos, o apóstolo Agenor Duque, da Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus, e o bispo Luciano Neves, da Igreja Unida Deus Proverá, movimentou o mundo gospel na última semana.

O desentendimento teve origem em um atraso no pagamento do aluguel do prédio onde funciona a igreja do bispo, propriedade do apóstolo.

O caso ganhou repercussão quando Agenor Duque publicou um vídeo cobrando a regularização do pagamento. Em resposta, Luciano Neves também se manifestou, gerando burburinho nas redes sociais. Porém, o episódio teve um desfecho diferente do que muitos esperavam: os dois líderes se reuniram, resolveram as pendências e publicaram um vídeo conjunto pregando união e perdão.

Reconciliação pública

No vídeo, Agenor Duque reconheceu sua impulsividade e pediu desculpas ao bispo Luciano Neves. “Sou sanguíneo às vezes, pelos compromissos da igreja. Peço desculpas ao bispo e agradeço pela humildade dele em resolver isso. Não tenho vergonha de admitir quando erro”, declarou.

Por sua vez, Luciano Neves destacou a importância do relacionamento com Agenor. “Desde o início, tenho um apreço muito grande pelo apóstolo. Ele sempre acreditou em mim, abriu as portas para minha igreja, e mesmo diante dessa situação, nunca faltou respeito entre nós. Peço perdão pela situação e agradeço por estarmos resolvendo isso de forma tão pacífica”, disse.

The post Após troca de farpas, Agenor Duque e Luciano Neves se reúnem e pedem perdão appeared first on Fuxico Gospel.