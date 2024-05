Após TSE absolver Moro, advogado do PL já fala em recurso ao STF

1 de 1 Senadores Sérgio Moro União-PR no senado federal – Metrópoles – Foto: nullAdvogados do PL que estão à frente da ação eleitoral contra Sergio Moro (União-PR) não veem o caso como encerrado, mesmo após o TSE rejeitar a cassação do mandato do senador por unanimidade, nesta terça-feira (21/5).

À coluna, o advogado Guilherme Neto disse que poderá recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo ele, o recurso dependerá da análise do acórdão do julgamento do TSE e de uma decisão do comando do PL.

“Nós não damos o caso por encerrado. Precisamos analisar primeiro o acórdão que vai ser publicado. Eventualmente, pode ser que reste alguma matéria constitucional para eventual recurso ao STF”, disse Neto à coluna logo após a decisão do TSE.

Na noite desta terça, o TSE rejeitou por unanimidade Moro recursos perpetrados por PL e PT com objetivo de tentar cassar o ex-juiz da Lava Jato por abuso de poder econômico e político nas eleições de 2022.

Moro já havia sido absolvido em julgamento no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná no início de abril. No TSE, os magistrados entenderam que não foi comprovado o uso indevido ou abusivo dos meios e veículos de comunicação e que não ficou provado o desvio de recursos do fundo partidário, como foi alegado pelos autores das ações.

“Talvez o STF seja o caso do VAR (o árbitro de vídeo nas partidas de futebol). Hoje foi o segundo tempo, fazendo paralelo com jogo de futebol. Hoje foi o segundo tempo, o STF pode ser a prorrogação. Mas precisamos analisar primeiro e ver qual a posição do PL, se vai optar por recorrer ou não”, completou Guilherme Neto.

