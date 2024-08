Após um ano sem clube, De Gea revela que não pensou em se aposentar

Uma temporada após deixar o Manchester United, o goleiro espanhol De Gea, que ficou o período de um ano sem clube, está de casa nova. O arqueiro foi apresentado ao clube italiano Fiorentina, nessa terça-feira (13/8), e revelou que nunca pensou em aposentadoria.

“Nunca pensei em me aposentar. Decidi tirar um ano sabático, mas sim, estou em forma porque treino todos os dias, ainda mais do que antes”, revelou De Gea na coletiva de imprensa.

“Talvez demore um pouco a ganhar ritmo nos primeiros jogos, mas já jogo há muitos anos, então é só uma questão de me colocar no gol. É um clube que está no meu coração. Foi difícil encontrar motivação para um novo capítulo após 12 anos num clube como aquele”, completou o goleiro de 33 anos.

Com passagem também por Atlético de Madrid, De Gea defendeu as cores do Manchester United entre 2011 a 2023. Nos Red Devils, ele conquistou oito títulos, incluindo uma Premier League na temporada 2012/13.