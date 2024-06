Após visita de Leite a Brasília, Lula retorna ao RS nesta 5ª feira

Ricardo Stuckert / PR

1 de 1 Foto colorida do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante reunião com o Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, no Palácio do Planalto – Metrópoles – Foto: Ricardo Stuckert / PRO presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) retornará ao Rio Grande do Sul, nesta quinta-feira (6/6), na quarta viagem ao estado desde o começo da crise provocada por fortes chuvas e enchentes.

Nesta quarta-feira (5/6), o governador gaúcho, Eduardo Leite (PSDB), está em Brasília e é esperado em um evento no Palácio do Planalto, relativo ao Dia do Meio Ambiente.

Na capital federal, Leite ainda terá um encontro com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), às 17h.

No início da semana, o chefe do Executivo realizou reuniões de acompanhamento do Rio Grande do Sul e quis saber, especificamente, como andava a distribuição de recursos financeiros.

Benefícios Nesta semana, foi repassado o segundo lote do Auxílio Reconstrução, o Pix de R$ 5,1 mil dado pelo governo federal.

Segundo o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, mais de 38 mil famílias receberam o voucher no primeiro lote, distribuído na quinta-feira passada (30/5).

